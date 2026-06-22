Disturbios en Celaya: Bloquean carretera y calcinan autos tras muerte de adolescente

Una manifestación para exigir justicia por el asesinato de un adolescente de 16 años derivó en la quema de nueve vehículos y el bloqueo total de la carretera estatal Celaya-Juventino Rosas.

La muerte del menor de edad se registró la noche del domingo en la comunidad de Gasca, municipio de Celaya, Guanajuato, en circunstancia no aclaradas.

Familiares del adolescente asesinado culparon a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y exigieron una investigación.

En la protesta y las acciones vandálicas también participaron habitantes de las comunidades de Yustis y Gasca, quienes demandaron el esclarecimiento de la muerte de la víctima, cuyo nombre era Adán.

Tras la intervención de la Policía Estatal y los cuerpos de emergencia, las llamas fueron sofocadas. Especial

El Gobierno del Estado de Guanajuato informó que, a través de la Policía Estatal, fue cerrada la vialidad y luego abierta, buscando la seguridad de los usuarios de la carretera.

Autoridades estatales reportaron por su parte cuatro automóviles y una motocicleta incendiados, sin que al momento se hayan reportado personas lesionadas.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato aseguró que la manifestación no tiene razón alguna, y habría sido organizada por grupos delincuenciales.

"No existen elementos para considerar estos actos como una manifestación ciudadana espontánea. Por el contrario, los incidentes se registran en un contexto de presencia y trabajo institucional de las autoridades de seguridad y procuración de justicia en la zona".

La información disponible, sostiene la Secretaría de Seguridad, permite establecer que estos hechos ocurrieron en el contexto de las acciones operativas que las autoridades estatales y federales desarrollan en la región para combatir actividades delictivas y realizar tareas de investigación que conduzcan a la detención de generadores de violencia.

Reproducir La protesta escaló en violencia cuando los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la lcarretera estatal Celaya-Juventino Rosas.

Desde las 15:00 horas, más de un centenar de personas cerraron la circulación en ambos sentidos, utilizando llantas, ramas, trozos de madera e incluso ponchallantas.

Cuando los ánimos se caldearon, todo se salió de control y comenzaron a incendiar vehículos que quedaron varados en el bloqueo, entre ellos, uno de una empresa de cable, una camioneta repartidora de frituras, un automóvil particular, una motocicleta de reparto y una camioneta de transporte de personal, entre otros.

El bloqueo provocó severas afectaciones al tránsito vehicular en el tramo que conecta a ambos municipios.