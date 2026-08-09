Sonora suma más de 13 mil plantas nativas a la Jornada Nacional de Reforestación

Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora se incorporó a la Jornada Nacional de Reforestación 2026, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con acciones destinadas a recuperar áreas degradadas, fortalecer la cobertura vegetal y proteger los ecosistemas.

Desde el Cerro de la Cementera, en Hermosillo, el mandatario encabezó el arranque estatal de la jornada, donde se plantaron mil ejemplares de especies nativas en dos hectáreas. El proyecto contempla restaurar un total de 210 hectáreas, de las cuales 40 corresponden al Bosque Urbano La Sauceda y 170 al Cerro de la Cementera.

Durazo destacó que, debido a las condiciones áridas de Sonora, cada árbol representa un patrimonio para la entidad y resaltó la importancia de utilizar especies adaptadas al ecosistema local.

Entre las plantas utilizadas se encuentran guayacán, palo verde, ocotillo hembra, torote blanco, agave, palo fierro, mezquite y yuca, especies que contribuirán a recuperar la vegetación característica de la región.

De acuerdo con las autoridades estatales, hasta el momento se han intervenido 40 hectáreas y establecido alrededor de 11 mil ejemplares de especies nativas. En el Cerro de la Cementera se proyecta alcanzar hasta 13 mil plantas dentro de las 170 hectáreas que integran este espacio natural.

El gobernador señaló que la incorporación del Cerro de la Cementera al proyecto del Bosque Urbano La Sauceda permitirá crear un gran pulmón verde para Hermosillo, con espacios destinados a la conservación, caminata, ciclismo y recreación familiar. La visión de largo plazo busca consolidar un bosque urbano de gran dimensión y relevancia ambiental.

Asimismo, Durazo informó que durante 2026 se han realizado acciones de reforestación en 13 municipios de Sonora, donde se han establecido alrededor de 70 mil ejemplares de plantas nativas.

La jornada reunió a 545 participantes, entre autoridades federales y estatales, organizaciones y voluntarios. En las labores participaron dependencias como Semarnat, Sader, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Conafor, Conanp, Sembrando Vida, Sagarhpa, Sidur y Cedes.

Con estas acciones, Sonora busca fortalecer la restauración de sus ecosistemas y avanzar en la creación de espacios verdes que contribuyan al bienestar ambiental y social de las familias sonorenses.