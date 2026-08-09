Rompen vitrinas con martillos y se llevan decenas de celulares en Plaza Alameda

Un grupo de tres hombres perpetró un violento robo la tarde de este domingo en una sucursal de Coppel ubicada en Plaza Alameda, en la zona de Nuevo Tizayuca, Hidalgo, de donde fueron sustraídos al menos 66 teléfonos celulares tras destrozar los exhibidores con martillos.

La empresa afectada continúa realizando el inventario para confirmar el número exacto de equipos robados y cuantificar el monto de las pérdidas. Foto: Especial

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, los delincuentes actuaron de manera coordinada. Mientras uno de ellos golpeaba los cristales de las vitrinas para romperlos, otro recogía rápidamente los equipos y un tercer cómplice permanecía en una motocicleta, listo para facilitar la fuga.

Sujetos que asaltaron una tienda Coppel de Plaza Alameda, en Hidalgo Foto: Especial

El atraco fue reportado al Centro de Control y Comando (C2), por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo de búsqueda. A través del sistema de videovigilancia se logró identificar a los tres sospechosos cuando escapaban en motocicleta con dirección al Estado de México por la antigua carretera México-Pachuca.

Sujetos que asaltaron una tienda Coppel de Plaza Alameda, en Hidalgo Foto: Especial

La empresa afectada continúa realizando el inventario para confirmar el número exacto de equipos robados y cuantificar el monto de las pérdidas. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas y el operativo para localizar a los responsables seguía en marcha.

Sujetos que asaltaron una tienda Coppel de Plaza Alameda, en Hidalgo Foto: Especial

Captan robo a mano armada de camioneta

Un robo con violencia de una camioneta fue captado por cámaras de videovigilancia en la comunidad de Mangas, perteneciente al municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, donde dos motociclistas armados interceptaron al conductor y lo obligaron a entregar la unidad.

De acuerdo con el material difundido por vecinos de la zona, los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta y portaban el rostro cubierto. En la grabación se observa cómo uno de ellos desciende y amenaza al conductor con un arma de fuego, mientras el otro permanece atento para facilitar la huida.

Tras despojar a la víctima del vehículo, los sujetos escaparon con una camioneta Chevrolet blanca de doble cabina con caja tipo redila. Hasta el momento se desconoce el paradero de la unidad.

La difusión del video generó preocupación entre habitantes de la comunidad, quienes solicitaron apoyo para localizar el vehículo y aportar información que permita identificar a los responsables.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni sobre avances en las investigaciones relacionadas con este asalto.