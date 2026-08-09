Localizan con un dron a adolescente desaparecido en zona de cerro en Hidalgo

Un adolescente de 16 años fue rescatado con vida este domingo, luego de pasar varias horas desaparecido tras internarse en una zona de cerro en el municipio de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven salió la tarde del sábado y ya no regresó a su domicilio, lo que originó un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de seguridad municipal, personal de Protección Civil y equipos de monitoreo del C5i y del C2.

Las labores de localización se extendieron durante varias horas y contaron con el apoyo de un dron especializado, cuya intervención fue clave para ubicar al menor en un terreno situado detrás de la primaria Juvencio García Escamilla, en el fraccionamiento Colinas de Plata.

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Al ser encontrado, el adolescente presentaba deshidratación y diversas lesiones superficiales en las piernas, provocadas por el terreno accidentado. Paramédicos de Protección Civil Municipal le brindaron atención en el sitio y determinaron que su estado de salud no requería traslado hospitalario.

Posteriormente, fue llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para continuar con el protocolo de atención y resguardo, en coordinación con la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Autoridades municipales señalaron que el uso combinado de videovigilancia y tecnología aérea permitió reducir el tiempo de búsqueda y localizar al adolescente antes de que su condición física se agravara.