Recuperan 90 mil litros de combustible robado en Hidalgo

Autoridades estatales recuperaron un total de 90 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita durante dos operativos efectuados de manera simultánea en los municipios de Tula de Allende y Singuilucan, Hidalgo, donde además fueron aseguradas cinco unidades utilizadas para el transporte del combustible.

El primer aseguramiento se llevó a cabo en Tula de Allende, luego de que se reportara el robo de un tractocamión con doble autotanque sobre el Libramiento Tula, a la altura de la colonia El Llano Primera Sección.

Tras un operativo de búsqueda, la unidad fue localizada sobre la autopista Arco Norte con una carga aproximada de 60 mil litros de combustible.

De manera paralela, elementos de seguridad localizaron en Singuilucan otro tractocamión acoplado a un autotanque sobre un camino de terracería cercano al derecho de vía, en la comunidad de Las Palomas. En esa unidad eran transportados alrededor de 30 mil litros de hidrocarburo.

Las autoridades verificaron los números de identificación de ambos vehículos y confirmaron que contaban con reportes de robo, por lo que las unidades y el combustible quedaron asegurados y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.