Cae en Monterrey hombre buscado por secuestro; traía mariguana y cristal

Un hombre con una orden de aprehensión vigente por secuestro fue detenido por elementos de Fuerza Civil en Monterrey.

Trabajos de la División de Inteligencia e Investigación de la corporación y la Agencia Estatal de Investigaciones permitieron efectuar la captura del presunto responsable.

Los sucesos se registraron en la colonia Industrial, tras indagaciones que llevaron a geolocalizar al hombre.

En el cruce de las calles Jesús Flores Alva y la avenida Alfonso Reyes encontraron a una persona que contaba con las características de la descripción del probable infractor.

El sospechoso se identificó como Gregorio “N”, de 42 años, quien entre sus pertenencias tenía diversos envoltorios con los narcóticos conocidos como mariguana y cristal, además de dinero en efectivo y otros indicios.

Las autoridades presumen que el sospechoso forma parte de un grupo delictivo en el que operaba como generador de violencia. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de secuestro agravado.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.