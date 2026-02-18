Disciplina y superación, el mensaje de ‘Canelo’ Álvarez en la Sexta Región Naval

El campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez sostuvo un encuentro con personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) adscrito a la Sexta Región Naval y a la Fuerza Naval del Pacífico, ambas con base en el puerto de Manzanillo, Colima en una charla enfocada en reforzar la motivación, la disciplina y el espíritu de superación entre los elementos navales.

Ante marinos en activo, el pugilista mexicano compartió pasajes de su trayectoria personal y profesional. Habló de los obstáculos que enfrentó desde sus inicios, la exigencia del alto rendimiento y la relevancia de la constancia, la preparación diaria y la disciplina como cimientos para alcanzar metas, tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

El deportista estuvo acompañado por el Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, quien destacó la pertinencia de este tipo de encuentros. Señaló que escuchar testimonios de éxito fortalece valores comunes como el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso con el país.

La presencia del boxeador también sirvió para estrechar vínculos entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Su mensaje subrayó que el ejemplo, la determinación y el trabajo constante son principios compartidos entre el deporte de alto nivel y la vocación de servicio naval.

El deportista estuvo acompañado por el Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Especial

¿Quién es el “Canelo” Álvarez?

La historia de Saúl “Canelo” Álvarez es una de las más emblemáticas del deporte mexicano contemporáneo. Desde sus inicios en San Agustín, Jalisco, hasta convertirse en campeón mundial en múltiples divisiones, su trayectoria combina disciplina, talento y una ambición constante por trascender en el boxeo internacional.

De acuerdo con información publicada en el sitio oficial Canelo Team, el propio pugilista ha relatado que antes de alcanzar la fama acompañaba a su padre vendiendo paletas y aguas frescas, mientras soñaba con convertirse en profesional.

Infancia y origen del apodo “Canelo”

Saúl Álvarez nació el 18 de julio de 1990. A los 10 años recibió sus primeros guantes de boxeo, un regalo de su hermano Rigoberto. Ese momento marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a lo más alto del deporte.

Durante su niñez enfrentó burlas por su cabello pelirrojo y tez clara. El apodo “Canelo”, lejos de convertirse en un obstáculo, terminó siendo una marca personal reconocida a nivel global.

Su formación formal comenzó bajo la tutela de José Reynoso, conocido como “Chepo” Reynoso, en el gimnasio Julián Magdaleno. Ahí desarrolló un estilo caracterizado por la técnica depurada, potencia en el contragolpe y fortaleza física.

Debut profesional y primeros campeonatos

Canelo debutó como profesional el 29 de octubre de 2005, con apenas 15 años, logrando una victoria por nocaut técnico. En 2006 conquistó el título jalisciense de peso mediano, confirmando su proyección nacional.

El salto internacional llegó entre 2008 y 2010. En 2011, con solo 21 años, se coronó Campeón Mundial Superwelter del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar a Matthew Hatton y obtener el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Esa victoria lo consolidó como una figura emergente del boxeo mundial.

A lo largo de su carrera, Canelo ha enfrentado y vencido a rivales de alto perfil como Shane Mosley, Austin Trout y Julio César Chávez Jr..

Uno de los capítulos más relevantes fue su trilogía ante Gennady Golovkin. Tras un empate y una victoria cerrada, Canelo derrotó al kazajo en 2018, reafirmando su estatus como uno de los mejores libra por libra del mundo.

En 2019 dio un salto histórico al noquear a Sergey Kovalev y conquistar el título semipesado de la OMB, ampliando su legado en diferentes categorías.

Campeón indiscutido en peso supermediano

Entre 2020 y 2021 logró uno de los hitos más importantes de su carrera: la unificación del peso supermediano (168 libras). Venció a Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, convirtiéndose en el primer campeón indiscutido en esa división al portar simultáneamente los títulos del WBC, WBA, WBO, IBF y The Ring.

Este logro lo posicionó como uno de los boxeadores más influyentes de la era moderna.

Hoy, Canelo Álvarez es considerado uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano y una figura global del deporte. Más allá de los cinturones obtenidos en cuatro divisiones, su impacto radica en su capacidad de reinventarse, asumir riesgos y enfrentar a los mejores de cada categoría.

Su historia, que comenzó entre el trabajo familiar en Jalisco y un gimnasio de barrio, es ejemplo de constancia y visión a largo plazo. Mientras continúe subiéndose al ring, el legado de Canelo seguirá ampliándose, alimentando su lugar en la historia del boxeo internacional.

