Diputados avalan en lo general la Ley de Ingresos

Con 331 votos a favor, 118 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que prevé captar 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

Se trata del tercer documento eje del Paquete Económico de la Federación enviado por Ejecutivo Federal. Estima una recaudación federal participable de cinco billones 722 mil 752 millones y un endeudamiento neto interno de un billón 700 mil millones de pesos. Para el endeudamiento externo del Gobierno federal se establece un monto de hasta 13 mil 500 millones de dólares.

Tras su aval en lo general, arrancó en el Salón de Plenos la discusión de las reservas a diversos artículos, con más de 200 oradores en lista, por lo que se prevé que su discusión se extienda por más de 12 horas.

En esta fase, se prevé discutir una reforma al artículo 21º transitorio de la ley de ingresos de la Federación, con la finalidad de ampliar el alcance del Programa de Regularización Fiscal para 2027, “para que sea aplicable a la totalidad de los contribuyentes que tengan adeudos fiscales, por lo que se elimina el mínimo, el límite máximo de ingresos anuales de 300 millones de pesos anuales”.

La reserva será subida a tribuna por el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

La medida “beneficiará a medianos, pequeños y grandes empresarios para regularizarse en sus pagos pendientes de impuestos”, precisó Monreal al tiempo que aseguró que acordó con los coordinadores de los grupos parlamentarios elevar el nivel del debate y de civilidad durante la discusión y, en su caso, aprobación de la LEF.

Acordamos un diálogo racional, porque los argumentos se repiten y las defensas se repiten. Es repetición sobre el mismo argumento. Si ya quedó asentado en el Diario de los Debates ya no es necesario replicar quién está a favor, quién está en contra. Estoy tratando de hacerlo más racional y menos repetitivo”, dijo previo a presentar la reserva.

Entre las medidas incorporadas, destaca el endurecimiento de las disposiciones contra el huachicol fiscal, "al establecer el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por diferencias no justificadas entre la adquisición y la enajenación de combustibles automotrices y fósiles, incluidas gasolinas y diésel, sin posibilidad de acreditamiento o disminución

En el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) se propone una opción para que personas físicas y morales paguen el IVA a una tasa definitiva de siete por ciento, sin acreditamiento del impuesto.

Se garantiza un balance primario discal superhabitario, Mario Alberto López Hernández, del Partido Verde, “y se mantiene una administración responsable de los requerimientos financieros del sector”, agregó, al salir en defensa del dictamen.

Enfatizó que del estimado del ingreso (10.6 billones de pesos) “6 billones corresponden a impuestos”.

La cifra representa el 15.9 por ciento del PIB máximo histórico en materia de recaudación tributaria”, destacó el ecologista durante la discusión en lo general.

PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, anunciaron que, llevarán sus reclamos al proceso de discusión de reservas.

Advierten que la Ley de Ingresos “deja sin castigo las grandes redes del huachicol cercana al poder” y dispara la deuda en hasta 22 mil billones de pesos.

Hoy el país va a pagar más en intereses de lo que va a construir. De lo poco que se construye, 46% se concentra en el sector energético y los trenes que no han tenido éxito en su funcionamiento, y con 2.6% del PIB estamos casi un punto por debajo del promedio de la OCDE”, alertó Emilio Suárez Licona, del PRI.

Dijeron durante años que no habría más deuda. Los datos del propio dictamen desmienten esa promesa. La deuda sigue creciendo a un ritmo riesgoso. Entre 2018 y 2026, la deuda amplia aumentó 90 por ciento, de 10.55 a 20.06 billones de pesos”, agregó.

En tanto, Acción Nacional advirtió que en materia de combate al huachicol, las modificaciones son limitadas, cuando, dijo, se tiene el reporte de 600 mil millones de robo en combustibles, “y las medidas siguen sin actuar contra personajes señalados”, dijo el legislador blanquiazul, Homero Niño de Rivera.