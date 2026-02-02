Diputado aliado de Morena en Jalisco estuvo preso por crimen organizado

El hoy diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco, Leonardo Almaguer Castañeda, aliado político de Morena en el Congreso del Estado, estuvo preso por los delitos de robo y delincuencia organizada, de acuerdo con documentos oficiales publicados por el diario MURAL.

Según la información periodística, Almaguer Castañeda fue detenido en septiembre de 2004 y recluido en el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco, tras ser señalado como integrante de una banda dedicada al robo de camiones repartidores de cerveza. La organización criminal operaba de manera estructurada y estaba conformada por estudiantes universitarios y un profesor, quienes interceptaban vehículos de carga para despojar a los choferes de la mercancía.

Procesado por delincuencia organizada

Las investigaciones detallan que la banda robó al menos nueve camiones y que, en uno de los atracos, Almaguer habría amenazado con un arma de fuego al conductor y a su acompañante. El entonces detenido fue procesado por los delitos de robo calificado y delincuencia organizada, mientras que otros integrantes del grupo enfrentaron procesos penales similares.

Casi tres años después, en febrero de 2007, Leonardo Almaguer solicitó la suspensión condicional del proceso. De acuerdo con el expediente citado por MURAL, la suspensión se otorgó tras el pago de una cantidad económica fijada conforme al artículo 71 del Código Penal, lo que le permitió recuperar su libertad sin una sentencia condenatoria.

Almaguer Castañeda fue detenido en septiembre de 2004 y recluido en el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco, Facebook

Pese a los antecedentes, llegó al Congreso de Jalisco

A pesar de estos antecedentes, Almaguer Castañeda logró registrarse y llegar al Congreso de Jalisco como diputado local por el PT, partido que forma parte del bloque aliado de Morena en el Poder Legislativo. La legislación electoral establece como requisito no contar con antecedentes penales para ser candidato, situación que genera cuestionamientos sobre su elegibilidad y los filtros aplicados por las autoridades electorales.

Actualmente, el legislador integra comisiones relacionadas con asistencia social, infancia y derechos humanos, y se presenta públicamente como luchador social. No obstante, los antecedentes documentados reavivan el debate sobre los perfiles que hoy representan a la ciudadanía y la congruencia del bloque político que acompaña a Morena en Jalisco.