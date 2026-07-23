Difunden retrato del asesino del periodista Alejandro Leyva; ya hay cuatro detenidos

La Fiscalía General del Estado (FGEO) presentó el retrato hablado de uno de los presuntos autores materiales del homicidio del periodista, Alejandro Leyva Aguilar.

Esto, como parte de sus investigaciones que han permitido identificar la ruta seguida por los responsables del crimen perpetrado en la zona metropolitana de la capital de Oaxaca.

Al cumplirse las primeras 36 horas del ataque armado que cobró la vida del comunicador y ex funcionario estatal, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla dio a conocer a la prensa que la institución detuvo a cuatro personas, quienes permanecen en las instalaciones de la Fiscalía en calidad de presentados.

Asimismo, informó que la Fiscalía recuperó el arma y la motocicleta utilizada por los dos homicidas, uno de los cuales fue identificado tras la revisión de videos, lo que hizo posible realizar el retrato hablado, mismo que será difundido por todos los medios.

El periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Cortv y autor de la columna "El Zumbido del Moscardón". Especial | Diseño: Jimena Campuzano

Al presentar la línea de tiempo del asesinato de Leyva Aguilar, el fiscal reveló que además de la motocicleta, utilizaron un vehículo, modelo 2026, por lo que no portaba placas de circulación.

El abogado dijo que hoy se alistan las carpetas de investigación del caso, para cederlo a la Fiscalía General de la República (FGR).