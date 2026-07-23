Rinden homenaje a periodista asesinado en Oaxaca y exigen justicia; hallan moto ligada a ataque 

Luego del ataque armado que cobró la vida del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar la mañana del miércoles, las investigaciones han dado un giro decisivo en las últimas horas. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atrajo el caso, mientras que a nivel local se reportó el hallazgo de una pieza clave: la motocicleta utilizada por los presuntos sicarios.

A la par de estos avances periciales, el luto y la indignación del gremio periodístico se han hecho patentes este mediodía durante un emotivo homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO).

La pista de los sicarios: hallan motocicleta abandonada

Tras el ataque perpetrado en el fraccionamiento La Esmeralda, donde el autor de la columna El zumbido del moscardón recibió tres impactos de bala calibre 9 milímetros, las autoridades desplegaron un operativo que derivó en la localización del vehículo de huida.

La motocicleta fue abandonada en un paraje desolado de la zona poniente de la capital oaxaqueña. Según el Ministerio Público, se presume que este vehículo no solo fue utilizado por el tirador y su cómplice para escapar de la escena del crimen, sino que podría estar relacionada con otros hechos delictivos en la región de la Costa y zonas aledañas.

Autoridades localizaron en la zona poniente la motocicleta que habrían utilizado los tiradores para escapar; se investiga su relación con otros delitos en la región. Especial

Intervención de la FGR a través de la FEMDH

Ante la exigencia de justicia y el perfil de la víctima, la FGR decidió atraer la investigación del homicidio. Las diligencias quedarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH).

El objetivo de esta intervención federal es garantizar el esclarecimiento de los hechos, agilizar el análisis de las pruebas —como la motocicleta incautada y los peritajes de balística— y dar con los autores materiales e intelectuales del crimen, conforme a la legislación vigente de protección a comunicadores.

Despiden al periodista entre exigencias de justicia

Mientras las autoridades federales asumen la carpeta de investigación, la comunidad periodística vela a su compañero. Tras ser velado durante la madrugada, el cuerpo del exservidor público y periodista de 58 años originario de Pluma Hidalgo, recibió un homenaje por parte de sus colegas en la APO, previo a su inhumación en el panteón general de la ciudad.

El luto y la indignación marcan a la comunidad oaxaqueña tras el violento ataque contra el autor de la columna "El zumbido del moscardón". Especial

En las últimas horas, diversas organizaciones y colectivos de prensa han emitido pronunciamientos advirtiendo sobre la gravedad del atentado. El consenso del gremio es claro: este asesinato representa "un mensaje directo para sembrar el miedo entre los profesionales de la prensa", por lo que la resolución de la FGR será clave para evitar que el caso quede en la impunidad.