Suma México seis periodistas asesinados en 2026; CPJ exige frenar ataques y fin a la impunidad

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), condenó enérgicamente el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido este miércoles en el estado de Oaxaca, que se suma a los otros cuatro de comunicadores registrados en el último mes y medio, alertó.

"Leyva, un escritor de opinión y exdirector de la radiodifusora CORTV, fue baleado mortalmente en un restaurante en la ciudad de San Pablo Etla."

"Leyva es el quinto periodista asesinado en poco más de seis semanas en una ola sin precedentes de violencia contra la prensa mexicana, lo que eleva el número total de reporteros asesinados en México este año a seis", advirtió.

Estos asesinatos sucedieron en cuatro estados: Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca.

El 11 de junio, sujetos armados asesinaron a tiros a Luis Ángel López en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. El periodista fue baleado cerca del lugar donde su colega Carlos Castro había sido asesinado en enero de este año.

Un mes después, el 3 de julio, allá mismo en Veracruz, se identificaron los restos de la periodista Roxana Guzmán, tras haber sido hallados en Moloacán. Guzmán había sido secuestrada en su domicilio el 2 de junio de este año. Las autoridades señalaron a autoridades municipales como responsables de este crimen.

El 3 de julio, las autoridades del estado de Guerrero confirmaron el hallazgo de los restos mortales del periodista, creador de contenido y activista ambiental Alex Serna. Su desaparición había sido reportada el 20 de junio.

Y el 16 de julio, el periodista y activista Josué Martínez fue asesinado a tiros en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla.

"El CPJ insta urgentemente a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos para llevar ante la justicia a todos los atacantes de periodistas, mejorar el marco legal e institucional para proteger a la prensa y garantizar que los reporteros puedan realizar su trabajo sin temor a represalias."