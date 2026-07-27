Diálogo Nacional por la Paz celebra acercamiento del EZLN con madres buscadoras

A una semana de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que dirigentes y bases de apoyo de ese movimiento viajarán a la capital del país para mostrar su solidaridad con madres buscadoras, Grupo Imagen buscó la opinión del Diálogo Nacional por la Paz entorno al encuentro previsto a realizarse durante todo el mes de diciembre de este año.

De acuerdo con el padre Jorge Atilano González Candia, director del Diálogo Nacional por la Paz, toda iniciativa que promueva el diálogo y la pacificación "siempre será bien recibida".

En breve entrevista, el jesuita puntualizó que "no existe ninguna vinculación" con el movimiento zapatista y que tampoco han recibido invitación formal para acudir al encuentro que tendrá como sede la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

"Estamos enterados de ese diálogo pero no hemos recibido invitación formal, con el EZLN no hay vinculación (...) Se puede decir que nos interesa la apertura. El diálogo facilita y promueve toda iniciativa que permita mejorar condiciones para la paz y este tipo de iniciativas pueden ayudar mucho. Todo diálogo que vaya enfocado a ver cómo estamos, a comprender lo que pasa y construir respuestas, eso lo vemos muy positivo", subrayó el también director del Centro de Investigación y Acción Social por la Paz (CIAS por la Paz), obra social de la Compañía de Jesús en México.

Desde hace varios años, tanto el Diálogo Nacional por la Paz y la Arquidiócesis de México han desplegado acciones de acompañamiento hacia las madres y familias buscadoras en la zona centro del país y el resto de la república.

Algunas de las estrategias de apoyo hacia las madres y familias han consistido en la colocación de los buzones de paz en algunas parroquias de la ciudad y varias entidades federativas con el propósito de que se pueda obtener información sensible y de manera anónima respecto a la localización de una persona desaparecida; la participación del clero y expertos en los diálogos entre el gobierno federal y los buscadores, así como sesiones de apoyo espiritual y de difusión de los casos de desapariciones, entre otras.

Por su parte, Irma Leticia Hidalgo Rea, mamá de Roy Rivera Hidalgo —desaparecido en el 2011— y fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), compartió con Grupo Imagen que esta clase de encuentros con el EZLN no son nuevos debido a que en diversas ocasiones (2013, 2014 y 2018) han sido invitadas al estado de Chiapas para estar presentes en los actos de aniversario del movimiento zapatista, así como otros colectivos.

"Nosotros hemos escuchado esta noticia y la verdad sí nos ha despertado mucho el interés de tener un diálogo con esta delegación (del EZLN). Ya durante los 15 años en los que nos hemos ido conformando como madres buscadoras en Nuevo León, ya hemos tenido algunos contactos sobre todo en su territorio, en Chiapas. Hemos visto con interés este comunicado que han hecho, en el que van a buscar el diálogo y abrazar las luchas con nosotros, con las familias de las madres buscadoras", detalló.

Hidalgo Rea compartió que le interesaría contar con una invitación formal al encuentro y conocer el resto de la lista de convocados o de "resistencias" que estarán presentes en los eventos de la Ciudad de México.

Acerca del mensaje que han recibido como madres buscadoras de parte de los zapatistas, Irma Leticia destacó el reconocimiento a su lucha y a la forma de organizarse:

"Un poco de que han reconocido la lucha que hemos tenido, que se sienten pues muy coincidentes en que somos autónomas, apartidistas, de que luchamos contra un capitalismo sangriento y esto nos ha identificado mucho con la lucha de ellos. Nosotros más que nada hemos ido a escucharles y a conocer este tipo de organización en la que nosotros también nos vemos identificadas porque es de una manera horizontal y colectiva. Nosotras desde que nos organizamos nunca hemos presentado a un líder o a alguien que lleve la batuta, sino que nos hemos organizado en esta posición de horizontalidad y en donde todas las opiniones caben".

Por último, la madre buscadora estimó que con base en los encuentros anteriores efectuados en Chiapas, es posible que en unas cuantas semanas más comiencen a darse los primeros contactos de parte del EZLN con los colectivos de madres buscadoras que participarán en los actos del 33 aniversario del EZLN, los cuales se efectuarán por primera vez en la Ciudad de México.