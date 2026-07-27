Desmantelan dos “narcoviveros” en Cancún y Playa del Carmen; detienen a siete personas

Policías de Investigación desmantelaron dos viveros donde cultivaban mariguana en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo.

Las autoridades también detuvieron en flagrancia a siete masculinos por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; además se les aseguraron posibles estupefacientes, tres armas de fuego y un vehículo.

Según el fiscal Raciel López, lo anterior se desprende de las investigaciones que la Fiscalía General realiza en torno a los hechos ocurridos la noche del 22 de julio en Cancún, en donde un comandante de Narcomenudeo resultó lesionado tras un enfrentamiento con presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Los detenidos son Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata”; Jaime “N”, Johani “N”, Uziel “N”, José Luis “N”, Alexander “N” y Diego Alberto “N”, quienes fueron interceptados en la calle Sin Nombre con calle Manantial de la colonia El Pedregal de Cancún, cuando circulaban a bordo de un vehículo de la marca Honda tipo CRV, color rojo.

Entre los detenidos está Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata” Foto: Especial

Durante la inspección de rigor, a los siete individuos les aseguraron dosis de hierba seca de color verde con las características de la droga denominada mariguana, así como teléfonos celulares.

El fiscal general indicó que, en el caso de Víctor Teodoro “N”, también tenía entre sus pertenencias un arma de fuego con dos cargadores abastecidos; asimismo, Jaime “N” portaba un arma corta de color negro, ambas son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Las autoridades relacionan a Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata”, como integrante de un grupo delictivo generador de violencia identificado como el encargado de la distribución de mariguana en Cancún y Playa del Carmen, donde cuenta con invernaderos donde la cultiva.

Los otros seis detenidos trabajan con “El Tata”, de quien reciben instrucciones como empaquetar la mariguana en los invernaderos, entre otras funciones.

Cabe mencionar que en el automóvil en el que circulaban los ahora detenidos, había un arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

Los indicios asegurados, así como los investigados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las diligencias conducentes; en el término constitucional previsto definirán la situación jurídica de los siete sujetos.