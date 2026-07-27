Crisis de seguridad en Nayarit: Infiltración criminal y corrupción policial 

El gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero en Nayarit enfrenta una severa crisis de seguridad tras revelarse una red de complicidad criminal que involucra a miembros de las fuerzas policiales. Las autoridades han detenido a policías municipales y estatales por presuntos vínculos con el crimen organizado, incluyendo casos donde agentes escoltaban a criminales y participaban en la venta de armas.

Uno de los eventos detonantes de esta crisis fue el atentado armado contra el General Carlos Alberto Guerrero Curiel, comandante de la 13ª Zona Militar en Acaponeta.

El propio gobernador reveló que durante el ataque, policías municipales acompañaban a los sicarios, lo que resultó en la detención inmediata de los oficiales involucrados.

En respuesta a la infiltración del narco, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC) iniciaron una purga institucional, dando de baja a cerca de 200 elementos de la fiscalía y 400 policías estatales.

La percepción ciudadana sobre la corrupción La crisis también se ve reflejada en la desconfianza de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el 81.1% de los nayaritas mayores de 18 años percibe la corrupción como una práctica frecuente en las corporaciones policiacas.

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI detallan que las corporaciones más señaladas son: Policía de tránsito: 68.3% de los ciudadanos la identifica como corrupta.

Policía ministerial (investigación): 52.6% de los ciudadanos considera que existen prácticas corruptas. Policía preventiva municipal: 52% de la población mantiene esta percepción. Hasta abril de este año, se acumularon más de 35 denuncias formales por corrupción en las áreas de Movilidad Estatal y Tránsito Municipal, siendo Bahía de Banderas, Compostela y Tepic las zonas identificadas con mayores focos rojos.