Episcopado llama a jornada por la paz y repique de campanas el 20 de junio

A unos días de cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) respaldó la exigencia social de contar con candidatos y candidatas a puestos de elección popular sin vínculos con la criminalidad.

La integridad a toda prueba de quienes aspiran a ser votados y ganar es una condición fundamental para construir la paz y tener autoridades libres que pongan “límites a los grupos delictivos dentro y fuera de las instituciones”, destacaron los obispos católicos de México en un pronunciamiento.

En su mensaje, la Conferencia del Episcopado Mexicano planteó que el gran reto para nuestro país radica en construir una comunidad “capaz de decidir su propio destino”, pues queda claro en estos cuatro años que la “violencia encierra a las personas”, frena la participación social y favorece a los criminales.

“Construir hoy la paz implica sanar la herida de los desaparecidos, pensar en la juventud abandonada e imaginar la institucionalidad que México necesita. Esa herida se sana con verdad, con voluntad política y reparación del daño. Esos jóvenes se incluyen con atención a sus necesidades y la creación de redes de apoyo. Y esa institucionalidad se renueva con la participación ciudadana” expusieron los obispos en el documento.

De acuerdo con la evaluación religiosa, si no cruzamos el camino del encuentro será difícil recuperar la paz en todos los terrenos.

Luego del análisis para alcanzar la paz, la CEM invitó el próximo sábado 20 de junio de este año a recordar a las víctimas de la violencia en México, entre ellas a los líderes religiosos asesinados, a los miles de desaparecidos, a las familias que viven la violencia, a los comerciantes que sufren la extorsión y a los bosques talados de manera clandestina.

Se trata de “un día para hacer memoria del dolor que nos tiene de pie en cada rincón de México” y para redoblar el esfuerzo en pro de la paz .

Con ese propósito convocaron a la ciudadanía este 20 de junio a colocar un listón o banderín blanco en la puerta de su casa, en la escuela o en el trabajo para hacer visible el compromiso por La Paz y la esperanza.

También a que todos los templos toquen las campanas en punto de las 3 de la tarde este 20 de junio para renovar el compromiso hacia la paz.

Además, poner en los altares de las iglesias fotografías de las personas desaparecidas durante las celebraciones del domingo 21 de junio.