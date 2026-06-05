Día Mundial del Medio Ambiente: En México peligran más de 2 mil 600 especies

El emblemático pingüino emperador, protagonista de innumerables documentales y producciones cinematográficas, debido a su gran capacidad para sobrevivir a climas extremos, instinto de protección a sus crías y fascinante comportamiento social, no escapa a los impactos del cambio climático vinculados a las actividades humanas.

Hace apenas dos meses, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), lo reclasificó como especie “En peligro”, debido a que su ciclo de vida depende de plataformas de hielo marino estables, que en la Antártida se derriten a un ritmo de 136 mil millones de toneladas al año.

De acuerdo con estudios científicos, el pingüino emperador perdió alrededor del 10 por ciento de su población entre 2009 y 2018, más o menos 20 mil individuos adultos, y de continuar la misma situación, sólo quedará la mitad de ellos para el año 2080.

El pingüino emperador está clasificado "En Peligro" Reuters

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó que el ser humano no sólo está llevando a la extinción al pingüino emperador, sino a un millón de especies de animales y plantas en todo el mundo.

“La actividad humana ha alterado más de 70 por ciento de la superficie terrestre, y el entramado de la vida se deshilacha rápidamente debido al cambio climático y al uso insostenible de los recursos naturales.

“No sólo estamos perdiendo especies aisladas, sino que estamos rompiendo los hilos que mantienen unido el sistema de soporte vital del planeta”, advirtió.

A nivel nacional

México no es ajeno a esta crisis de biodiversidad sin precedentes, con alteraciones a los ecosistemas terrestres y marinos a un ritmo alarmante, que se conoce como la sexta extinción masiva del Antropoceno.

Tan sólo en territorio nacional hay dos mil 678 especies de flora y fauna silvestres en alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059-SEMARNAT-2010), divididas en ocho grupos taxonómicos: Plantas (38.4 por ciento), anfibios, aves, invertebrados, mamíferos, peces y reptiles (59.9 por ciento), y hongos (1.7 por ciento).

La lista clasifica a las especies en las categorías de: “Probablemente extinta en el medio silvestre” (49), “En Peligro de Extinción” (534), “Amenazada” (910) y “Sujeta a Protección Especial” (mil 185).

Clasificación de especies en peligro Excélsior

El doctor Rodrigo Medellin, reconocido biólogo de la conservación y ecólogo mexicano, recordó que entre las especies ya extintas oficialmente en nuestro país se encuentran la paloma pasajera (Ectopistes migratorius), el cara cara de la Isla Guadalupe (Caracara lutosa), gorrión pico grueso de la Isla Guadalupe (Pipilo consobrinus), y la foca monje del Caribe (Monachus tropicalis).

La desaparición de estas especies, durante los siglos XIX y XX, se debió a la cacería indiscriminada, la fragmentación de los hábitats y la introducción de especies invasoras.

El investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, apodado mundialmente como el Batman Mexicano, por su incansable labor de más de 40 años en el estudio y conservación de los murciélagos, destacó que existen casos de éxito de especies que prácticamente regresaron de la extinción como el lobo mexicano, que gracias a un exitoso programa de reintroducción volvió a aullar en las sierras de Chihuahua y Durango.

Lobo mexicano, padre de seis lobesnos del Zoológico de Chapultepec. Karina Tejada

Explicó que además la paloma de la Isla Socorro, declarada extinta en 1972, se está reproduciendo en San Diego, California, y muy pronto regresará a su hogar, después de más de 50 años de ausencia.

Hoy es el mejor momento para tener esperanza, los jóvenes no deben perder la fe y todos debemos seguir luchando para rescatar el planeta y volver a enamorarnos de la biodiversidad.”

Actualización

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) reveló que antes de que concluya el año se actualizará el listado de especies dentro de la Norma Oficial Mexicana 059.

La doctora Angélica Cervantes Maldonado, subdirectora de Gestión de Información y Evaluación de Especies de la Conabio, adelantó que con la nueva versión, tristemente crecerá el número de animales y plantas en la lista roja, lo que no es una situación exclusiva de México, sino de todo el mundo, “donde incluso se están perdiendo especies antes de ser descritas y conocidas por la ciencia”.

Indicó que hasta 2022 se tenían 124 propuestas de incorporación a la NOM-059, pero falta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sume las especies sugeridas a través de la consulta pública, abierta a toda la población, realizada en abril de 2025.

“Ahorita tenemos que esperar a que ya se publiquen los resultados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para poder saber finalmente cuántas plantas y animales fueron aprobadas con bases técnicas para aparecer en el Anexo Normativo 3, que es la lista de especies”, detalló.

La subdirectora de Gestión de Información y Evaluación de Especies de la Conabio reconoció que la Ley General de Vida Silvestre, establece que cada tres años se debe actualizar el listado de especies en riesgo y cada cinco años el cuerpo de la norma, que son sus lineamientos, lo que no se ha cumplido, porque los últimos cambios datan de 2010 y 2019.

“Desafortunadamente no se ha dado esta actualización con la periodicidad que marca la ley, desde 2022 se iniciaron los trabajos para hacer la actualización y la nueva versión seguramente se va a publicar este año”, confió.

No hay tiempo que perder

El representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), Alejandro Olivera, advirtió que México no puede seguir impulsando políticas públicas de conservación, con una lista de especies en riesgo desactualizada, mientras la ciencia documenta nuevas amenazas y descubre fauna y flora que requieren protección inmediata.

Resaltó que desde el CDB han presentado múltiples propuestas para incluir, por ejemplo, al lince, al caracol rosado, tiburones y pepinos de mar, en la Norma Oficial Mexicana 059, pero la burocracia se impone y siguen sin tener respuesta.

La situación es especialmente preocupante para algunos dragoncitos del género Abronia, recientemente descubiertos, con distribuciones extremadamente restringidas en pequeñas regiones montañosas, y que podrían desaparecer antes de que concluya el largo y tedioso proceso para incorporarlos a la NOM-059.”

En este sentido, Alejandro Olivera se pronunció a favor de que la norma permita proteger a la flora y fauna de forma inmediata, particularmente cuando ya existan especies del mismo género incluidas y las propuestas compartan amenazas y características biológicas.

“El mismo problema ocurre con las tortugas casquito, ya que la ciencia sigue identificando nuevas especies con distribuciones muy limitadas, pero la protección legal no avanza al mismo ritmo. No tiene sentido esperar años para proteger especies que podrían extinguirse antes de que las autoridades concluyan los trámites administrativos necesarios para enlistarlas una a una”, sentenció.

La tortuga casquito de Vallarta es una especie microendémica descubierta apenas en 2018 y que siete años después ya se encuentra en crítico peligro de extinción. Ernesto Méndez

El representante en México del Centro para la Diversidad Biológica abundó que también resulta preocupante la falta de apertura al proceso, para que las organizaciones de la sociedad civil interesadas puedan incorporarse al grupo de trabajo que revisa la NOM-059.

“La conservación de la biodiversidad requiere transparencia, participación social y decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible”, subrayó.