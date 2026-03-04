Cae el “Yiyo”, generador de violencia en límites de Oaxaca con Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, junto con las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad, lograron la detención de dos personas por narcomenudeo cometido afuera de una escuela en Santiago Jamiltepec, uno de los detenidos, identificado por las iniciales M.R.R.C., alias “Yiyo”, es considerado objetivo prioritario de la Costa, pues los trabajos de inteligencia criminal lo vinculan con actividades ilegales ligadas a la célula delictiva de “Los Rusos”.

El operativo encabezado por la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y la Policía Estatal, se llevó a cabo en calles de Jamiltepec.

Como resultado de las acciones de seguridad, se logró la detención de dos personas del sexo masculino, identificadas por las iniciales M.H.Q., alias “Quico” y M.R.R.C., alias “Yiyo”, a quienes también aseguraron dosis de las drogas conocidas como cristal y mariguana.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público que reunió las pruebas suficientes para que el Juez de la causa dictara vinculación a proceso en contra de los dos imputados por el delito de narcomenudeo.

En tanto, los trabajos de inteligencia criminal revelaron que M.R.R.C., alias “Yiyo”, es considerado como objetivo prioritario por ser un generador de violencia en la región de la Costa, en la zona limítrofe de Oaxaca con Guerrero.

JCS