Cae sujeto que mató a hombre que se negó a trabajar para grupo delictivo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre la detención de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 20 de febrero en la colonia La Joya, en el municipio de Guadalupe.

Se trata de Raúl “N”, de 41 años de edad, quien enfrenta el delito de homicidio calificado y contra quien detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión este martes.

Tras el procedimiento, el presunto agresor quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal y fue puesto a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León, quien será el encargado de definir su situación jurídica conforme avance el proceso penal en su contra.

Las investigaciones establecen que Raúl “N” presuntamente participó en el asesinato de Luis, un hombre de 48 años de edad, quien fue atacado a balazos dentro de una vivienda ubicada en calles de la colonia La Joya.

Según los datos recabados por el Ministerio Público especializado en homicidios, el crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba al interior del domicilio. En ese momento, un vehículo llegó al lugar y redujo la velocidad frente al inmueble.

De acuerdo con las indagatorias, del lado del copiloto descendió el ahora detenido portando un arma de fuego larga, con la cual habría realizado múltiples disparos hacia el interior de la vivienda.

Las autoridades señalaron que el ataque tenía la intención directa de privar de la vida a la víctima, quien presuntamente se habría negado a colaborar o trabajar para un grupo delictivo.

Tras realizar las detonaciones, el agresor regresó al vehículo en el que llegó, donde ya lo esperaba otro individuo que conducía la unidad. Ambos se retiraron del lugar inmediatamente después de perpetrar el ataque.

A consecuencia de los impactos de arma de fuego, Luis quedó sin vida dentro del domicilio, por lo que vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para la realización de la autopsia de ley.

Un perito médico forense determinó que la causa de muerte fue impactos de proyectil de arma de fuego penetrantes en diversas regiones anatómicas, lesiones que resultaron mortales.

Tras integrar la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados por agentes ministeriales y detectives de la corporación investigadora, un juez autorizó la orden de aprehensión contra el presunto responsable.

jcp