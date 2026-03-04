Caen 2 mujeres ligadas a 'La Barredora' en Tabasco; aseguran 34 vehículos

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que, durante un cateo en Jalapa, autoridades aseguraron armas, narcóticos y 34 vehículos, además de detener a dos mujeres presuntamente vinculadas a un grupo delictivo.

La intervención se realizó en cinco inmuebles ubicados en un camino rural del municipio de Jalapa, como parte de acciones coordinadas entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la autoridad, el operativo se llevó a cabo en el marco de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT), tras la ejecución de una orden de cateo derivada de una carpeta de investigación.

Durante las diligencias fueron detenidas Ana Luisa “N”, de 47 años, y Ana Karen “N”, de 27 años, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las investigaciones señalan que las detenidas podrían estar vinculadas con el grupo delictivo La Barredora, presuntamente relacionado con personas identificadas por los alias “Monster”, “Mayo” y “Lic. Tomás”.

¿Qué aseguraron las autoridades en Jalapa?

Tras la inspección de los cinco inmuebles intervenidos, peritos y elementos operativos aseguraron distintos indicios relacionados con posibles actividades delictivas.

Entre los objetos decomisados se encuentran:

Armas de fuego: una pistola marca Taurus calibre .22 con dos cargadores abastecidos y una caja con 50 cartuchos, además de un revólver calibre .22 con 10 cartuchos útiles.

Municiones: una bolsa con múltiples cartuchos calibre 9 milímetros.

Narcóticos: una caja de cartón con diversos accesorios para consumo de droga.

Vehículos: un total de 34 unidades, entre ellas camionetas tipo Raptor, vehículos de lujo, unidades tipo Razer, una cuatrimoto y remolques.

Las autoridades también informaron que los cinco inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Los indicios asegurados y las personas detenidas fueron puestos a disposición de las áreas competentes para el seguimiento de la carpeta de investigación.

Operativo interinstitucional en Tabasco

La Fiscalía de Tabasco indicó que este operativo forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para combatir delitos relacionados con grupos criminales en la región.

Según el comunicado oficial, la estrategia incluye la ejecución de órdenes de cateo, aseguramiento de bienes y detenciones derivadas de investigaciones ministeriales.

Las autoridades señalaron que los operativos interinstitucionales buscan fortalecer las acciones de seguridad y el control de actividades delictivas en distintas zonas del estado.

RLo