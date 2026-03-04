SRE dispuesta a tramitar visas de jugadores de Iraq para repechaje del Mundial 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró estar en la mejor disposición de tramitar las visas de directivos y jugadores del equipo de futbol de Iraq para que puedan viajar a México y enfrentar el repechaje intercontinental por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey.

Para ello, dijo, mantiene contacto con la Federación de Fútbol iraquí, a través de la embajada mexicana en Emiratos Árabes Unidos. México no cuenta con representación diplomática en Iraq.

Recordó que debido al conflicto armado en Medio Oriente, continúa cerrado el espacio aéreo de diversos países, entre ellos Iraq.

Tanto nuestra embajada en Emiratos Árabes Unidos como en Türkiye, o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos”.

La cancillería informó que ha solicitado a la Federación de Fútbol de Iraq los nombres de las personas que viajarían a México, así como su lugar de residencia, para acelerar los procedimientos de emisión de las visas.

A través de una comunicación oficial, la federación iraquí (IFA) alertó sobre las dificultades de logística que ha enfrentado derivadas del conflicto armado en esta región del mundo que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos.

Hoteleros de CDMX esperan más de un millón de turistas durante el Mundial

Por Jonás López

Alrededor de 1.1 millones de turistas acudirán a la capital durante el Mundial 2026, de acuerdo con la estimación de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

Los hoteleros esperan ocupaciones promedio del 95 por ciento en los días de partido y de 85 por ciento cuando no haya partido, para lo que disponen de unas 63 mil habitaciones.

La tarifa promedio por noche será de cuatro mil pesos; es decir, unos mil pesos más que durante otros eventos internacionales como la Fórmula 1, estimó en conferencia de prensa su presidente, Javier Puente.

Para los hoteleros, agregó, las fechas mundialistas tendrán gran importancia, ya que será equivalente a juntar cinco Días de Muertos o cinco fines de semana de Fórmula 1, que son las fechas turísticas más importante del año en la capital.

Esto quiere decir que el mundial para nosotros, para los hoteleros, para el hospedaje en la ciudad, son cinco Días de Muertos o cinco Fórmulas 1”, indicó.

Confía en que aumenten reservaciones

Puente estimó que las mil 300 noches/habitación que desbloqueó la FIFA, el mismo organismo las contrate nuevamente, aunque ahora con una tarifa más alta.

Indicó que no se trató de cancelaciones, sino del término “desbloqueo”, que significa que, a pesar de que la FIFA apartó las noches/habitación, como su agencia de viajes no las comercializó dentro de sus paquetes turísticos, principalmente, porque los países en donde se ofrecieron al final no calificaron a la justa futbolística, entonces, ya no formalizó la reservación e, incluso, perdió algunos anticipos.

Indicó que las mil 300 noches/habitación desbloquedas por FIFA, apenas representan entre uno y dos por ciento de la oferta en la capital.

Pero una vez que se sepan cuáles son todos los equipos que jugarán en la capital, incluido el tercer rival de México, seguramente la FIFA necesitará las habitaciones y las contratará a los hoteleros, aunque con una tarifa más alta que la de 2025, por la cercanía del evento.

“Es posible que dentro de un mes les hablen a unos hoteles para preguntar en cuánto es la tarifa ahora, pues ya no es la del año pasado, es esta nueva, dámelos. Entonces probablemente la FIFA acabe pagando más por estos puestos”.

Insisto, como nos dice la FIFA, tal vez los compremos la semana que viene. Igual la semana que viene entra Irlanda al mundial y la FIFA lo vende en una empresa de Irlanda y ya nos vuelve a contratar los mil 300 cuartos, que insisto, es un volumen muy pequeño, es muy, muy chiquito, para lo que es la Ciudad de México”, expresó.

Recordó que la edición 2026 del Mundial es diferente a otros mundiales, porque la FIFA también tiene una agencia de viajes que está ofreciendo los paquetes turísticos.

jcp