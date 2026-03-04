Puebla, un referente al convertir el deporte en política de estado

Puebla dejó de ser la “oveja negra” y ahora es un referente al convertir al deporte en una política de estado, lo que atrae eventos tanto nacionales como internacionales.

Alejandro Armenta Mier, gobernador de la entidad, explicó que su administración está combatiendo prácticas del viejo régimen y prioriza inversión directa en infraestructura e impulso de talentos poblanos.

Añadió que eliminar la corrupción en el deporte ha sido posible gracias a la voluntad y transparencia de la administración. Por ejemplo, hace un año aún no se liquidaba la deuda con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que preside Rommel Pacheco, situación que impedía atraer competencias oficiales.

De ser un estado marcado por la corrupción deportiva, vamos a ser la sede del evento más importante deportivo nacional que son las Olimpiadas CONADE”, destacó en conferencia.

Añadió que el estado recibirá en dicho evento 16 disciplinas nacionales como básquetbol, karate, voleibol y tenis, cuando hace apenas dos años solo participaba en dos.

El gobernador consideró que entidades como Jalisco, Estado de México y Ciudad de México ocupan los primeros lugares del medallero nacional gracias a décadas de política sostenida, por lo que busca replicar esto con bases sólidas y permanentes. La estrategia del estado es enfocarse en la formación profesional de atletas e infraestructura de primer nivel.

Muestra de ello es la creación de la Universidad del Deporte de Puebla, la cual fue concebida como una institución de largo aliento para que atletas de alto rendimiento puedan cursar carreras profesionales y asegurar un futuro al concluir su ciclo competitivo.

Armenta Mier estuvo acompañado de Mauricio García, subsecretario de deporte de la Secretaría de Deporte y Juventud, quien anunció que Puebla recibirá la Primera Etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026.

Dicho evento es organizado por World Archery, se realizará del 7 al 12 de abril y contará con la participación de más de 400 atletas de 26 países. García detalló que las rondas clasificatorias se desarrollarán en el Parque del Arte y las finales en el Zócalo capitalino.

Alexa Espidio, subsecretaria de Juventud, agregó que la justa se transmitirá en más de 150 países y generará derrama económica en hoteles, restaurantes y comercios. A lo que se añade que impulsará nuevas escuelas de tiro con arco para niñas, niños y jóvenes.

