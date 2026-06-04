Detienen a tres personas con droga, arma y vehículo robado en Hidalgo

Tres personas fueron detenidas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tras ser sorprendidas en posesión de presuntos narcóticos, un arma de fuego y una camioneta con reporte de robo en el municipio de Tezontepec de Aldama.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en la colonia Presas, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaban diligencias relacionadas con una carpeta de investigación por asalto y robo. Durante los recorridos, los agentes detectaron una camioneta que coincidía con las características de una unidad investigada.

Al acercarse al lugar, observaron que dentro del vehículo se encontraban un hombre y una mujer, mientras que un motociclista permanecía junto a la unidad. Las autoridades señalaron que los tres individuos mostraron una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial, por lo que se les practicó una inspección preventiva.

Durante la revisión, los agentes localizaron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas y un arma de fuego cuya portación no pudo ser acreditada legalmente por los involucrados. Ante ello, las tres personas fueron aseguradas y trasladadas ante el Ministerio Público.

Además, las autoridades aseguraron una camioneta Nissan Frontier con reporte de robo y una motocicleta, que también quedó bajo resguardo ministerial para las investigaciones correspondientes.

Los detenidos, identificados únicamente por sus iniciales R.O.H.T., O.A.H.C. y L.V.M., serán presentados ante un juez de control, donde la representación social buscará formular imputación y solicitar su vinculación a proceso por los delitos que resulten de las indagatorias.