Solicitan investigación administrativa contra Lord Síndico de Singuilucan, Hidalgo

Regidores del municipio de Singuilucan, Hidalgo, solicitaron al Órgano Interno de Control iniciar una investigación administrativa relacionada con el caso del síndico procurador hacendario, Donato de Jesús Ramírez Olvera, quien fue exhibido en un video difundido en redes sociales y medios de comunicación presuntamente amenazando a un grupo de jóvenes en el centro de la cabecera municipal.

De acuerdo con el escrito dirigido al titular del órgano de control, los hechos habrían ocurrido la noche del 30 de mayo, durante un altercado registrado afuera de un establecimiento en el marco de la Feria del Señor de Singuilucan.

Ese día el síndico fue captado en video cuando amenazaba de muerte a un grupo de jóvenes.

Por ello los regidores solicitaron que se abra una investigación para esclarecer lo ocurrido; que se recaben pruebas, testimonios y demás elementos de convicción, además de revisar la actuación de policías municipales que presuntamente estuvieron presentes durante el incidente.

También se pidió que en caso de acreditarse responsabilidades administrativas o legales, se dé vista a las autoridades competentes.

En el documento, los regidores argumentan que las conductas señaladas, de confirmarse, podrían ser incompatibles con los principios de legalidad, imparcialidad, respeto y responsabilidad que deben regir el actuar de los servidores públicos.

Hasta el momento, el ayuntamiento de Singuilucan no ha informado públicamente si la investigación solicitada ya fue iniciada. Tampoco se ha dado a conocer una postura oficial del síndico respecto al contenido del video.