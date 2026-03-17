Detienen a tres cubanos con droga en NL; los investigan por robo a notaría

Tres hombres de origen cubano fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, Nuevo León, luego de que presuntamente se les encontraran 19 bolsas con hierba con características de la mariguana.

Además, los cubanos son investigados por su posible participación en el robo a una notaría pública en Saltillo, Coahuila, de acuerdo a ABC Noticias.

La detención ocurrió en el cruce de las avenidas Paseo de los Leones y Enrique C. Livas en la colonia Cumbres Primer Sector, cuando los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en la zona.

De acuerdo con el reporte, los policías detectaron un vehículo Chevrolet Captiva color blanco, con placas del estado de Morelos, cuyos ocupantes circulaban en sentido contrario para ingresar a una tienda de conveniencia, lo que llamó la atención de los uniformados.

Ante esta situación, los oficiales decidieron interceptar a los tripulantes y cuestionarlos por la maniobra irregular.

Posteriormente, procedieron a realizar una revisión tanto a los individuos como al interior del vehículo.

Durante la inspección, los elementos municipales localizaron cuatro bolsas que contenían una sustancia verde con características similares a la mariguana dentro de la unidad.

Además, al revisar a los ocupantes, encontraron entre su vestimenta otras 15 bolsas tipo Ziploc con la misma sustancia.

Los detenidos fueron identificados como William “N”, de 30 años; Neuri “N”, de 28; y Daniel “N”, de 34 años de edad.

También se les aseguraron tres teléfonos celulares, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades.

Las autoridades señalaron que los tres hombres podrían estar relacionados con el robo de una caja fuerte en la Notaría Pública número 134, ubicada en la colonia Los Doctores, en Saltillo, Coahuila.

Dicho ilícito fue cometido el pasado 13 de marzo, cuando presuntamente sustrajeron alrededor de 600 mil pesos en efectivo.

JCS