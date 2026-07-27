Detienen en Texas a presunto feminicida que era buscado en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Juan Manuel “N”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio, luego de un operativo que requirió la colaboración de autoridades mexicanas y estadunidenses para lograr su localización y captura.

De acuerdo con la investigación, el imputado se encontraba residiendo en Houston, Texas, por lo que se activaron mecanismos de cooperación internacional.

La Policía de Investigación del Estado de Chihuahua fungió como enlace con autoridades de Estados Unidos, lo que permitió ubicar al sospechoso tras un intercambio constante de información.

El hombre fue detenido en Conroe, Texas, y permaneció bajo resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ERO) en el Centro Montgomery mientras se desarrollaba su procedimiento migratorio.

Posteriormente, fue deportado a México a través del Puente Internacional Lincoln-Juárez, entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A su llegada fue recibido por elementos de la Policía Federal Ministerial y entregado a agentes de investigación de la Fiscalía de Querétaro, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión.

Tras su captura, Juan Manuel “N” fue puesto a disposición del juez que lo requería en Querétaro, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

Las autoridades señalaron que este resultado fue posible gracias a la coordinación entre corporaciones nacionales e internacionales para evitar que personas investigadas por delitos graves evadan la acción de la justicia.