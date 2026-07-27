Sonora proyecta clúster aeroespacial para impulsar diversificación económica

Con el objetivo de analizar oportunidades de colaboración que proyecten a la entidad como un referente nacional en la industria aeroespacial, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el inicio de una estrategia integral enfocada en fortalecer la diversificación económica y el desarrollo de sectores de alto valor agregado.

Durante un encuentro clave, la Secretaría de Economía y Turismo, el General de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor Disraelí Gómez Herrera, director de la Feria Aeroespacial México (FAMEX), y Francisco Acuña, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (CODESO), se reunieron con representantes del sector productivo, instituciones académicas y organismos de desarrollo económico. En esta mesa de trabajo se abordaron formalmente los planes para construir un clúster aeroespacial en la entidad y se discutieron los preparativos de la próxima edición de FAMEX.

Esta reunión representó el primer foro en el que convergieron todos los actores estratégicos de la región para sentar las bases de una agenda de largo plazo enfocada en innovación, proveeduría, inversión y formación de talento humano. Al respecto, el mandatario estatal destacó la visión de este proyecto:

“Sonora reúne condiciones únicas para convertirse en un actor relevante de la industria aeroespacial. Estamos construyendo alianzas que integren a la academia, la iniciativa privada y los distintos niveles de gobierno para impulsar un ecosistema que genere empleos especializados, innovación y nuevas oportunidades de desarrollo para las y los sonorenses”, afirmó Durazo Montaño.

En la sesión se enfatizó la necesidad de articular a la industria con el sector educativo para abastecer la demanda de personal técnico capacitado, aprovechando la infraestructura logística, la manufactura avanzada y la cercanía con el mercado norteamericano. De esta manera, el Ejecutivo estatal refrendó su compromiso de seguir impulsando proyectos de alto contenido tecnológico que aseguren un crecimiento sostenible para la entidad.