SRE alista ruta con la Unión Europea para potenciar exportaciones e inversiones

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este lunes una reunión virtual de trabajo con las y los titulares de las embajadas mexicanas en la Unión Europea, a quienes reiteró la prioridad de promover las exportaciones mexicanas hacia los países de su circunscripción, a través de la reciente aprobación del Acuerdo Global Modernizado entre ambas instancias, destacó la dependencia.

“También invitó a redoblar esfuerzos con cada una de esas naciones para atraer inversiones en sectores estratégicos de nuestro país. Asimismo, el titular de la Cancillería subrayó la importancia de dar seguimiento a los procesos de ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) en cada uno de los 27 países de la Unión Europea, tanto con los gobiernos como con los parlamentos de los estados miembros.

Agregó que, a través de estos instrumentos legales, México y la Unión Europea fortalecerán su diálogo político, cooperación, comercio e inversión.

En tanto, el embajador mexicano en la Unión Europea, Esteban Moctezuma, aseguró que para tal objetivo se requerirá un arduo trabajo en el que habrán de participar gobierno federal, a través de la Cancillería, Congreso, embajadas, gobiernos estatales, empresas y universidades.

“La Unión Europea es prioritaria para la política exterior de México por su potencial de intercambio cultural, comercial y de inversiones, así como por el diálogo político que representa. Por esta razón, el equipo de la Embajada mexicana en la Unión Europea junto con la subsecretaría Teresa Mercado, trazamos el plan de trabajo 2026-2027”

Por otro lado, informó que como representación oficial de México en esta región del mundo recibieron las 27 firmas originales de aprobación del Acuerdo Global Modernizado de los países que integran la Unión Europea para que continúe el trámite legal que implica el envío a Presidencia de la República a través de la Cancillería y más tarde al Senado para su revisión y aprobación, en su caso.

“Este Acuerdo Global Modernizado lo tiene que aprobar, así como el senado mexicano, cada uno de los congresos de los 27 países que forman la Unión Europea. Entonces, vamos a tener esa tarea de estar viendo con cada país la ratificación de este acuerdo.

“En el caso del Acuerdo Comercial Interino, aunque sí lo tiene que ratificar nuestro Senado y ya fue ratificado por el Parlamento Europeo, no lo tienen que ratificar cada uno de los parlamentos de los 27 países.

“De manera que todo va en marcha de acuerdo al calendario programado y sin duda, son buenas noticias para nuestras exportaciones, para la inversión extranjera, la inversión europea en México y para lo que llamamos el multilateralismo porque recordemos que el acuerdo con Europa no solo es económico-comercial y político, también es cultural, es un acuerdo más amplio”, subrayó.