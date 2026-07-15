Investigan posible ataque de puma tras hallazgo de res sin vida en Querétaro

Autoridades del municipio de Landa de Matamoros, en Querétaro, mantienen bajo resguardo un tramo de la carretera que conecta las comunidades de Tilaco y Santa Inés, luego de que este miércoles fuera localizada una cabeza de ganado sin vida, hecho que ya es investigado para determinar sus causas.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, tras recibir el reporte se notificó a especialistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), quienes realizarán las inspecciones correspondientes para establecer si la muerte del animal pudo haber sido ocasionada por un puma, cuya presencia ha sido reportada recientemente en esa zona de la Sierra Gorda.

En tanto concluyen las diligencias, personal municipal mantiene vigilancia en el área y pidió a la población no acercarse al sitio ni intentar localizar al felino, ya que esto podría representar un riesgo tanto para las personas como para la fauna silvestre.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir únicamente la información emitida por canales oficiales y esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir conclusiones sobre el origen del ataque.

Abuso animal en Tabasco

Por Ernesto Méndez

Tras la denuncia publicada por Excélsior de que el Área Natural Protegida YUMKÁ, en Tabasco, pasó de ser un santuario de vida silvestre a un cementerio de animales, surgieron nuevas acusaciones por parte del personal del parque.

Personal del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, reveló que siete de los 10 monos capuchino que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entregó en depositaría a YUMKÁ el pasado mes de abril, murieron o se escaparon, sin que haya un aviso oficial a la autoridad ambiental o a la Fiscalía General de la República (FGR).

Los monos capuchino, que son especies exóticas, que no tienen presencia en México, fueron decomisados cuando eran transportados ilegalmente en la cajuela de un vehículo en la carretera Villahermosa - Escárcega, escondidos en dos cajas negras, por una persona que fue presentada ante el Ministerio Público Federal.

La Profepa informó en su momento que los ejemplares presentaban laceraciones en la piel, al parecer ocasionadas por hongos, además de mostrar síntomas de deshidratación, por lo que fueron trasladados a YUMKÁ, para recibir cuidados y atención médica.

En un video que circula en Facebook, con fecha del 24 de junio, se observa a uno de los monos capuchino que se escapó del zoológico en la azotea de una casa, en el Fraccionamiento Santa Elena, del municipio de Centro, en Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con el medio local RCR+informativo, los habitantes solicitaban la presencia de protección civil, porque nadie quería agarrar al mono capuchino por temor a una mordida que les pudiera transmitir alguna enfermedad.

Los empleados del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ, dieron a conocer además que la leona que llegó poco después de la muerte del hipopótamo “Rufino”, que sufrió necrosis por la fractura expuesta en una extremidad, se encuentra en pésimas condiciones por la falta de alimento.

La pobre leona que trajeron para desviar la atención de lo de Rufino vino muy bonita, bien comida y ahorita ya está bien flaca, además hay un órix cimitarra (Antílope africano de largos cuernos curvados hacia atrás), que están dejando morir. El parque es en verdad una desgracia”, lamentaron.

Los trabajadores acusaron a la directora general de YUMKÁ, Diana Victoria León Mendoza, de correr a los especialistas para poner en su lugar a gente cercana a ella, sin ninguna preparación y experiencia. Señalaron que laboran bajo presión y amenazas de ser despedidos, si no le dan “información que inculpe a otros” de los malos manejos y faltas al trato digno y respetuoso que ha provocado la muerte de decenas de animales.

En los últimos días, este diario recibió fotografías y videos, que corroboran que el abandono en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKÁ, llega a tal grado que los zopilotes, que rondan por el lugar, sin ningún tipo de control, se devoran a las crías de venado acabadas de nacer.