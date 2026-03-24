Detienen a sujeto que atacó a su pareja por salir a la tienda en short

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, Nuevo León, luego de presuntamente agredir físicamente a su pareja sentimental tras molestarse por la forma en que iba vestida.

La detención se registró alrededor de las 23:15 horas en el cruce de las calles Julián Villarreal y Matamoros, en el centro de la ciudad, cuando oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia fueron interceptados por una mujer que solicitaba auxilio.

De acuerdo con el reporte, la víctima señaló directamente a su concubino como el responsable de haberla golpeado minutos antes, por lo que pidió a los uniformados que procedieran con su detención. El señalado fue identificado como Samuel, de 42 años de edad.

Según la versión de la afectada, el hombre llegó al domicilio en aparente estado de ebriedad y comenzó a discutir con ella cuando se disponía a salir a una tienda cercana.

El conflicto inició debido a que la mujer vestía un short, lo que provocó el enojo del ahora detenido, quien comenzó a insultarla y a reclamarle por su forma de vestir, asegurando que no permitiría que saliera así a la calle.

La discusión escaló a la violencia física cuando el agresor presuntamente la golpeó en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

La mujer también relató que fue empujada contra la cama e incluso que el hombre intentó sujetarla del cuello, situación que la puso en riesgo.

A pesar de la agresión, la víctima logró zafarse y salir del lugar para pedir ayuda, lo que permitió que los elementos policiacos intervinieran de manera oportuna y evitaran que la situación se agravara aún más.

Guardia golpea a mujer en un supermercado

Días atrás, un guardia de seguridad de un supermercado fue captado golpeando a una mujer acusada de presunto robo, esto al exterior del establecimiento ubicado en la avenida Abraham Lincoln, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León.

De acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, el trabajador de la tienda dio varios impactos con una macana a la mujer, quien trató de defenderse de los ataques, pero que al final salió corriendo del lugar.

El conflicto llamó la atención de varias personas que se encontraban dentro y fuera del supermercado, y que no dudaron en sacar su teléfono celular para registrar lo ocurrido.

En la red social Facebook fue posible encontrar un comentario hecho por una persona que, presuntamente, estuvo cerca del punto en donde sucedió la pelea y no solo eso, sino que adjudicó como suyo el material audiovisual que ha sido publicado por múltiples páginas.

Ella señaló que la mujer agredida no había robado producto alguno, y que el guardia fue quien la acusó falsamente de cometer este ilícito. Además, se dio el tiempo de describir con detalles cómo fue que sucedió el altercado.

Yo fui la que grabó ese video y vi como el guardia la acusaba falsamente de robar, la señora lo comenzó a grabar porque el guardia empezó a empujarla, a lo que la señora se zafa de él y fue cuando el guardia le metió el primer puñetazo en la cara.

La señora intentó defenderse como pudo de ese guardia, hasta que sacó su macana y le empezó a pegar con ella”, aseguró.

Finalmente, la mujer mencionó que el guardia de seguridad regresó corriendo al interior de la tienda para luego irse por la puerta trasera del lugar.

Hasta el momento las autoridades del municipio de Monterrey no han emitido algún comunicado, ficha oficial o cualquier tipo de reporte en donde se explique lo que realmente sucedió a las afueras de este supermercado, y por supuesto, en donde se revele cuál es el estado de salud de la mujer que fue agredida físicamente.

jcp