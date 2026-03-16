Detienen a sujeto que prostituía a su pareja en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un sujeto identificado como O.S.L. por el delito de trata de personas.

De acuerdo con la investigación ministerial, O.S.L. es señalado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de captación, enganche y retención con fines de explotación sexual mediante otras formas de explotación, agravado, así como trata de personas en la modalidad de explotación por trabajo o servicios forzados agravado, en perjuicio de una mujer identificada como L.V.P.R.

Como consta en el expediente penal, la víctima mantenía una relación de pareja con el detenido.

Durante ese tiempo, presuntamente fue obligada mediante amenazas a realizar trabajos del hogar, entre ellas limpieza y lavado de ropa, actividades por las cuales el detenido recibía un pago.

Las indagatorias establecen que también obligó a la víctima a sostener relaciones sexuales con un tercero identificado con el alias “La Muñeca”, a cambio de una cantidad de dinero que era recibida por el ahora detenido.

Tras recibir la denuncia, la FGEO inició las investigaciones a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, aplicando protocolos especializados con perspectiva de género, las cuales permitieron reunir los datos de prueba suficientes para que un juez otorgara la orden de aprehensión correspondiente.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron localizar y detener a O.S.L. en calles del municipio de San Sebastián Tutla, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.

Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrendó su compromiso de priorizar las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes, a fin de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables y garantizar el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia.

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JCS