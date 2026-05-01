Los atrapan armados y vestidos con equipo táctico en NL

En posesión de armas y vestidos con equipo táctico, elementos de Fuerza Civil efectuaron la captura de tres hombres en General Bravo, Nuevo León. Los presuntos son considerados como generadores de violencia e integrantes de un grupo delictivo.

La detención se registró el mediodía del jueves, en el ejido Santa Mónica, en cuyo sitio se montó un dispositivo para la detección y disuasión delictiva.

Durante el operativo, los efectivos visualizaron a un grupo de personas que vestían ropa táctica y uno de ellos portaba lo que parecía un arma larga. Los oficiales lograron que los sospechosos depusieran su arma y los capturaron.

Detalles de los detenidos

Decomiso Especial

Los individuos se identificaron como Víctor "N", de 21 años; Gregorio "N", de 46 años y José "N", de 55 años.

A los detenidos se les decomisaron: un arma larga tipo AR-15, 9 cargadores para arma larga, 238 fusiles de diversos calibres, 3 chalecos tácticos y 2 porta cargadores.

"Se presume que los ahora investigados forman parte de un grupo delictivo que tiene presencia nacional e internacional, en el que se desenvuelven como generadores de violencia", informó la autoridad estatal.

Los ahora detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

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