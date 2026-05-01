Soberanía de México no se negocia: Sheinbaum ante casos Rubén Rocha y Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la postura de su administración frente a las presiones políticas recientes debido a los casos de Chihuahua y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Rocha, al destacar que la soberanía nacional es un principio inquebrantable para su gobierno y ésta no se negocia.

Durante su conferencia de este viernes en el marco del Día del Trabajo, la mandataria aseguró sentirse fuerte y respaldada por el pueblo de México, pues señaló que su prioridad siempre ha sido trabajar para él y defendiendo los principios por los cuales se rige la cuarta transformación.

Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente encontrarse "entre la espada y la pared" respecto a las situaciones que involucran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Ante ello, enfatizó que el rumbo del país lo definen sus ciudadanos: "En México decidimos los mexicanos... vamos a trabajar con la verdad, justicia y defensa de la soberanía en el caso Chihuahua y en cualquier otro".

Sheinbaum Pardo insistió en que cualquier caso que involucre a autoridades mexicanas deberá atenderse conforme a los principios de justicia y respeto a la soberanía, por lo que dijo que tanto el caso de Chihuahua como el que tiene que ver con el gobernador de Sinaloa, a quien Estados Unidos acusa de tener nexos con Los Chapitos, lo está revisando la Fiscalía General de la República (FGR) y esa instancia la que determinará con base a su investigación si existen pruebas e informará.

Ante las críticas por la postura del gobierno de México de no extraditar al Rubén Rocha Moya a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, la presidenta aclaró la política exterior de su gobierno.

La mandataria aseguró que entre México y Estados Unidos existe un esquema de trabajo conjunto, pero marcó un límite claro: hay cooperación y coordinación, pero no subordinación.

Además, Sheinbaum Pardo envió una señal de tranquilidad y firmeza al subrayar que la solidez de su presidencia radica en no separarse de la voluntad popular y en la defensa irrestricta de los principios del país.

"La presidenta está fuerte, está sólida, estor muy tranquila por una sola cosa: es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia", sentenció la titular del Ejecutivo.

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