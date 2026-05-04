Cae sujeto que intentó incendiar instalaciones de MC en Querétaro

Autoridades estatales lograron la detención y vinculación a proceso de un sujeto señalado como presunto responsable de intentar incendiar un inmueble utilizado por el partido Movimiento Ciudadano en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril, en un local ubicado sobre Prolongación Corregidora Norte, en la colonia Álamos Tercera Sección, dentro de Plaza Boulevares.

Según las investigaciones, el imputado —identificado como Mario “N”— habría rociado una sustancia inflamable sobre el ventanal del establecimiento y posteriormente le prendió fuego, causando daños materiales.

El inmueble afectado era utilizado como parte de las instalaciones de Movimiento Ciudadano, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad. Elementos de la Policía Estatal lograron detener al sospechoso en el lugar de los hechos, en una acción coordinada con personal ministerial.

Tras la denuncia presentada por el representante legal del establecimiento, el caso fue llevado ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención y determinó vincular a proceso al imputado por el delito de daños dolosos.

Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva justificada, mientras que se estableció un plazo de un mes para el desarrollo de la investigación complementaria, con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido.

JCS