Tarifa del transporte público aumenta en Hidalgo

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo dio a conocer una reestructuración en las tarifas del transporte público colectivo en la entidad, con un incremento general del 20 por ciento que impactará tanto en los servicios de tarifa fija como en los de esquema por distancia.

Con esta modificación, el costo del pasaje en rutas de tarifa única subirá de 10 a 12 pesos, mientras que en los recorridos más largos —donde el precio depende del trayecto— se aplicará un ajuste proporcional bajo el mismo porcentaje.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte, Lizbeth las Robles, la actualización responde a un periodo prolongado sin cambios en las tarifas, ya que la última revisión se realizó en diciembre de 2021, cuando se autorizó un incremento del 11 por ciento.

Para determinar el nuevo costo del servicio, las autoridades evaluaron variables como el gasto operativo, la extensión de las rutas, la demanda de usuarios y el entorno económico actual.

También se consideraron factores como el encarecimiento de combustibles, el mantenimiento de unidades, los seguros, el costo de renovación vehicular y el nivel del salario mínimo.

En relación con el servicio de taxi, la secretaria precisó que cualquier posible ajuste continúa en estudio y no forma parte de las medidas anunciadas.

La funcionaria resaltó que esta decisión busca mantener el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema de transporte y la necesidad de ofrecer un servicio adecuado tanto para los usuarios como para los operadores en Hidalgo.

Unidades del transporte público en Hidalgo Foto: Emmanuel Rincón

JCS