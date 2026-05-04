Detienen a adolescente por ataque armado que dejó cinco muertos

Un adolescente fue detenido por autoridades ministeriales al ser señalado como probable implicado en un ataque armado registrado en abril pasado en el municipio de Corregidora, Querétaro, donde cinco personas perdieron la vida y al menos quince más resultaron heridas durante un evento clandestino.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Valle Dorado, donde se llevaba a cabo una pelea de gallos ilegal. En el sitio, un grupo de personas abrió fuego contra los asistentes, generando una escena de caos y múltiples víctimas.

El fiscal del estado de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, informó que la detención del menor representa un avance importante en la investigación.

El joven se encuentra actualmente bajo resguardo y a la espera de que se determine su situación jurídica en audiencia inicial. Por tratarse de un adolescente, su identidad no ha sido revelada conforme a la ley.

Las indagatorias incluyeron cateos en diversos inmuebles, así como el aseguramiento de vehículos posiblemente vinculados al caso. El detenido, originario del estado de Guanajuato, fue ubicado tras una serie de diligencias coordinadas entre distintas áreas de seguridad.

Las autoridades no han confirmado si el menor tiene vínculos con algún grupo delictivo, aunque señalaron que las líneas de investigación permanecen abiertas.

En paralelo, se mantiene la búsqueda de una mujer que presuntamente se desempeñaba como elemento de seguridad privada durante el evento.

Desde el día de los hechos no se tiene noticia de su paradero, lo que ha generado preocupación entre sus familiares, quienes temen que haya sido víctima de un delito.

Hallan cadáver de mujer en canal de aguas residuales

En días pasados fue localizado, con huellas de violencia, el cuerpo sin vida de una mujer en un canal de aguas residuales de la comunidad de San Juan Tepa, en el municipio de Francisco I. Madero, de Hidalgo, por lo que se dio inicio a una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con reportes, la víctima fue localizada en el canal conocido como Alto Requena, donde presentaba signos de haber sido atada, además de encontrarse en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo fue reportado por habitantes de la zona, lo que movilizó a elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia, quienes procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios. Posteriormente, personal ministerial y peritos especializados realizaron las primeras diligencias en el lugar.

Hasta el momento, la identidad de la mujer permanece sin confirmar de manera oficial. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que ya se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar la causa de muerte y dar con el o los responsables.

Las autoridades indicaron que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, lo que implica la aplicación de procedimientos con perspectiva de género, así como el análisis exhaustivo de posibles antecedentes de violencia.

El sitio permaneció bajo resguardo durante varias horas mientras se llevaban a cabo las labores periciales y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

jcp