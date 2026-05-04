Joven trabajador discute con su jefe y lo mata

El asesinato de un hombre de 57 años identificado como Marcelo cimbró este domingo a los vecinos de la colonia Balcones de Santa Catarina y el lunes ya se conoce más información al respecto de la forma en que sucedieron los hechos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades Eder “N”, un joven de 20 años, es el presunto responsable de este crimen y, conforme a las investigaciones realizadas, el fungía como empleado de Marcelo.

Se reportó que fue este domingo 3 de mayo cuando Eder “N” acudió al domicilio de Marcelo, ubicado en la calle Malta, colonia Balcones de Santa Catarina, y ahí comenzaron a discutir. La pelea aumentó de nivel y, fue en ese momento, cuando Eder “N” sacó un arma blanca que llevaba consigo y comenzó a apuñalar a quien ere su propio jefe.

Los hechos causaron una amplia movilización hacia este punto del municipio de Santa Catarina, a donde llegaron elementos de distintos cuerpos de rescate y de seguridad. En el lugar se descubrió que Marcelo ya no contaba con signos vitales y que había un segundo hombre herido con arma blanca.

El segundo hombre herido fue identificado como Diego Martínez, de 19 años, quien fue llevado al Hospital Universitario, pues presentaba heridas graves en su cuerpo, en tanto, Marcelo quedó sin signos vitales en el interior del domicilio.

Por su parte, Eder “N”, quien es originario de Veracruz, quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes mantienen una investigación para conocer más a fondo de este caso y determinar cuáles fueron las causas que pudieron llevar a Eder “N” a cometer este crimen.

Una de las hipótesis emitidas por las autoridades fue que Eder “N” actuó bajo el influjo del alcohol o de alguna otra sustancia ilícita, lo cual lo motivó a actuar de forma violenta contra su jefe.

Sujetos armados ejecutan a dos mujeres y tres hombres

Por Araceli Garza

Un ataque armado dejó un saldo de cinco personas fallecidas en una vivienda de Ciénega de Flores, Nuevo León, este domingo.

La Fiscalía General de Justicia del estado precisó que el reporte de los hechos se registró a las 16:26 horas en una vivienda de la calle Magnolia, en la colonia Bella Vista.

Los fallecidos son dos mujeres y tres hombres que perdieron la vida por disparos de armas de fuego mientras que una persona más resultó lesionada.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se recibió un reporte “por parte de nuestra central de radio sobre dos femeninas y tres masculinos y un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego”.

jcp