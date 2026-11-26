En el estado de Morelos fue detenido Kevin Uriel “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de dos policías, en hechos delictivos suscitados en el municipio de Temixco.

De los hechos, se conoció que se suscitaron el pasado 18 de noviembre de esta anualidad, cuando policías municipales acudieron a un auxilio en el fraccionamiento Campo Verde de la colonia Pueblo Viejo del municipio de Temixco, en donde reportaron varias detonaciones de arma de fuego, así como sujetos a bordo de vehículos y motocicletas jugando arrancones.

Al arribar al lugar los uniformados fueron agredidos con armas de fuego.

En la confrontación, dos efectivos resultaron lesionados, por lo que fueron atendidos y trasladados a un hospital, en donde quedaron bajo observación médica.

Derivado del enfrentamiento, fueron asegurados vehículos, tres armas largas y otros objetos.

Como resultado de las indagatorias y peritajes realizadas, se determinó la probable responsabilidad de Kevin Uriel “N”, por lo que el Ministerio Público (MP) a cargo obtuvo orden de aprehensión en su contra, mandato debidamente ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Así, en audiencia inicial realizada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en Xochitepec, el MP le formuló imputación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en consecuencia, el juzgador le impuso prisión preventiva como medida cautelar, en tanto permanece en espera de la vinculación a proceso.