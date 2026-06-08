Detienen a seis presuntos implicados por la desaparición de Roxana Guzmán en Veracruz

Las primeras detenciones por la desaparición violenta de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrida el 2 de junio en Nanchital, apuntan a un grupo de seis presuntos implicados: dos trabajadores petroleros, un abogado y un empleado del Cobaev de Ixhuatlán del Sureste forman parte de los seis asegurados durante un operativo realizado por fuerzas estatales en la región sur de Veracruz.

De acuerdo con información confirmada por autoridades ministeriales, los operativos comenzaron desde el pasado viernes y los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables de participar en la privación de la libertad de la comunicadora, cuyo caso ha generado condena nacional e internacional por la violencia con la que fue ejecutado el ataque. Como testimonio, existe un video que se ha viralizado en diferentes plataformas y medios de comunicación.

Los detenidos fueron trasladados al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde un juez de control analiza los datos de prueba presentados por la Fiscalía, que incluyen análisis de videograbaciones, testimonios y geolocalización de dispositivos. La autoridad sostiene que existen elementos para imputarlos por su presunta participación directa en el operativo criminal que derivó en la desaparición de la periodista.

Mientras tanto, las autoridades estatales insisten en que se exploran varias líneas de investigación por estos hechos ocurridos la mañana del martes 2 de junio.

El caso se ha convertido en un nuevo punto de presión para el gobierno estatal, que enfrenta cuestionamientos por el incremento de agresiones contra comunicadores en el sur de Veracruz y por la falta de resultados en investigaciones previas.

Por su parte, familiares de los detenidos han ofrecido entrevistas en medios locales y han advertido sobre presuntos abusos policiacos.