¡Pánico en tianguis! Ejecutan a hombre y hieren a vendedor

La violencia volvió a hacerse presente el lunes en Monterrey, Nuevo León, luego de que un hombre fuera asesinado y otro más resultara lesionado durante un ataque armado registrado en un tianguis ubicado en la colonia Tierra y Libertad. Con este hecho, ya suman tres personas fallecidas por disparos de arma de fuego en distintos eventos ocurridos en el municipio a lo largo de la jornada.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 20:42 horas, luego de que vecinos alertaran a la Central de Radio sobre varias detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Almazán y José Treviño, donde se instala un mercado rodante.

De acuerdo con los primeros informes, testigos escucharon aproximadamente cuatro disparos y, al salir, observaron a un hombre herido sobre la vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales al momento de ser valorada. De manera preliminar, trascendió que presentaba diversos impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza.

Durante la agresión también resultó lesionado otro hombre que presuntamente no era el objetivo del ataque y que se encontraba atendiendo un puesto del mercado rodante. La víctima recibió un impacto de bala en una pierna y fue trasladada al Hospital Tierra y Libertad para recibir atención médica.

El ataque provocó momentos de pánico entre comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar, quienes buscaron resguardarse tras escuchar las detonaciones. La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias.

Agentes de la Subdirección de Investigación de Homicidios, adscritos al Quinto Grupo de Homicidios, iniciaron las indagatorias correspondientes tras el reporte del ataque armado. Con este hecho, Monterrey acumuló tres personas asesinadas a balazos durante este lunes.

Horas antes, dos hombres fueron privados de la vida en distintos ataques registrados en el municipio, entre ellos un menor de edad, por lo que la jornada cerró con tres víctimas mortales y una persona lesionada por arma de fuego.

Mata sin querer a su amigo con una pistola

Dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este lunes en distintos hechos registrados en Monterrey, Nuevo León.

El primer caso ocurrió alrededor de las 00:30 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Oaxaca y 16 de Septiembre, en la colonia Independencia. En ese sitio, un adolescente de 16 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza cuando convivía con varios amigos al interior de una vivienda.

De acuerdo con la información recabada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), un testigo declaró que el grupo de jóvenes manipulaba un arma de fuego dentro de una habitación cuando, presuntamente de manera accidental, uno de ellos accionó el arma e hirió al adolescente identificado como Néstor.

Tras el disparo, los presentes salieron a solicitar ayuda entre los vecinos y posteriormente dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio; sin embargo, al revisar al menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se iniciaron las investigaciones para establecer la responsabilidad del adolescente que accionó el arma.