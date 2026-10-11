Detienen en Querétaro a “El Tripa”, buscado por multihomicidio en Hidalgo

Buscado en Hidalgo por su presunta participación en delitos de secuestro y homicidio, José Antonio “N”, conocido como “El Tripa”, fue localizado y detenido en Querétaro, mediante un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

El detenido es investigado por su posible responsabilidad en el ataque armado registrado en enero de 2022 en la colonia Militar, en Mineral de la Reforma, donde siete personas perdieron la vida.

Su captura fue ejecutada por agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría hidalguense, en colaboración con la Fiscalía queretana.

El ataque ocurrió en una vivienda en obra negra de la calle Juan de la Barrera, esquina con Miguel Miramón.

Tras su arresto, el imputado compareció ante un juez de control, quien conoció los señalamientos integrados en tres expedientes judiciales: uno por secuestro agravado, otro por homicidio calificado y un tercero por homicidio agravado contra siete víctimas.

En el caso de secuestro, las personas agraviadas están identificadas con las iniciales B.E.L.R. y B.L.R.; mientras que otro proceso corresponde al asesinato de Luis Jorge N.N.

El expediente restante está relacionado con la agresión que conmocionó a Mineral de la Reforma en 2022.

Como medida cautelar, se determinó que permanezca en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso.

Tanto el acusado como su defensa solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para resolver su situación jurídica.

La siguiente audiencia fue programada para el 15 de octubre de 2026.