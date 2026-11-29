Puebla fue reconocido a nivel internacional por los resultados de su estrategia de mecanización agrícola, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier recibiera el Premio Gobernador Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2026, por impulsar el acceso a maquinaria para pequeños productores y fortalecer las actividades agropecuarias.

El galardón fue entregado en Bogotá, Colombia, por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social (INCLUSOCIAL), en la categoría Mejor Programa de Maquinaria Agrícola Compartida, en reconocimiento al alcance e impacto de la iniciativa Seguridad para el Campo.

En representación del mandatario poblano, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, recibió la distinción, que destacó los resultados de un programa que ha beneficiado a 123 mil 376 productoras y productores, además de intervenir 203 mil 800 hectáreas, cifra superior a la meta de 200 mil establecida para este año.

Durante la ceremonia, Altamirano Pérez subrayó que el reconocimiento refleja el compromiso de la administración estatal con las familias campesinas, particularmente con quienes enfrentan dificultades para acceder a equipos y herramientas que permitan mejorar sus condiciones de trabajo y elevar la productividad.

Asimismo, agradeció el esfuerzo de las comunidades rurales y sostuvo que el fortalecimiento del campo debe acompañarse de justicia social para quienes producen los alimentos, al señalar que sus necesidades deben ser atendidas y que no pueden continuar en el abandono.

El programa Seguridad para el Campo contempla la entrega y disponibilidad gratuita de maquinaria agrícola para pequeñas unidades de producción, sector que representa 80 por ciento de las mujeres y hombres dedicados a estas actividades. Para ello, cuenta con un parque público de equipos que brinda cobertura en las 31 microrregiones y los 217 municipios de Puebla.

La evaluación para otorgar el premio consideró seis aspectos: innovación, impacto social, transparencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. El presidente de INCLUSOCIAL, Jorge Escalante, destacó que los resultados de la estrategia colocan a Puebla como referente internacional en mecanización agrícola.

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno estatal afirmó que continuará impulsando acciones para fortalecer la soberanía alimentaria, reducir las desigualdades tecnológicas en el sector rural y ampliar las oportunidades de las familias que trabajan la tierra.