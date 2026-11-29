Una mujer de 70 años resultó lesionada durante la celebración de una boda cuando le cayó un plafón del techo del salón en donde se celebraba el evento social en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la madrugada de este domingo en el salón “Condesa Real”, que se ubica en las calles Nueva Jersey y Nueva York en el fraccionamiento Industrial Lincoln en la capital del estado.

Protección Civil del estado (PCNL) detalló que el percance se debió a la caída de un cuadro de plafón de 50 x50 centímetros, el cual cayó encima de la mujer.

La lesionada resultó con una contusión leve en el área frontal del cráneo, sin embargo, la mujer se rehusó al traslado.

De acuerdo con PCNL, los hechos se habrían derivado de una filtración de agua proveniente de los climas, lo que ocasionó el deterioro en el plafón.

En el sitio se apreció el deterioro y manchas en varios de los cuadros.

El área del accidente quedó restringida y se notificó a Protección Civil municipal para las inspecciones correspondientes.