Detienen en Acapulco a “El Junior”, líder de célula ligada a Los Rusos

En Acapulco, Guerrero, fue detenido Eliceo “N”, alias “El Junior”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula criminal vinculada con el grupo delictivo Los Rusos, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido estaría relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas.

Además, presuntamente estaría vinculado con la célula criminal que atacó a agentes federales en octubre de 2025, cuando realizaban operativos para detener a personas dedicadas a la extorsión.

Excélsior / SSP

Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en acciones relacionadas con esos hechos.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta. Asimismo, se reportó la muerte de un presunto sicario durante las acciones operativas.

A través de un mensaje en redes sociales, el titular de la SSPC afirmó que las agresiones contra los agentes federales no quedarán impunes.

También agradeció a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por su respaldo y colaboración para fortalecer la coordinación entre las autoridades y las acciones de seguridad en la entidad.