Detienen a padre por golpear y dejar en coma a su hijo de seis años en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre que agredió a sus tres hijos, uno de los cuales se encuentra hospitalizado en estado de coma.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a José Enrique C. M., por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia familiar agravada, cometidos en perjuicio de tres menores de edad, en Ciudad Juárez.

La persona detenida, de 34 años de edad, aparece como probable responsable de las lesiones cometidas a un niño de seis años de edad, quien el pasado viernes 20 de marzo, ingresó en código rojo a un hospital local, tras hechos registrados en la colonia Manuel Valdez.

Además, el detenido es presunto responsable de violentar a otros dos menores, de seis y cuatro años de edad, que también estaban bajo su cuidado.

La orden de aprehensión con la que se detuvo a José Enrique C. M., fue girada bajo la causa penal 1198/2026, el cual fue puesto a disposición del juez.

¿Qué penas hay por tentativa de homicidio y violencia familiar en Chihuahua?

En el estado de Chihuahua, el delito de homicidio en grado de tentativa se sanciona con penas que pueden alcanzar hasta dos terceras partes de la condena prevista para el homicidio consumado, dependiendo de la gravedad de las lesiones y las circunstancias del caso.

Por su parte, la violencia familiar agravada —cuando las víctimas son menores de edad o se encuentran bajo el cuidado del agresor— contempla sanciones más severas, que incluyen prisión, pérdida de la patria potestad y medidas de protección para las víctimas.

Las penas pueden incrementarse cuando se acredita daño grave, como en casos donde la víctima queda en estado crítico o con secuelas permanentes, además de la posible acumulación de delitos cuando hay múltiples víctimas.

Otro padre violento en Chihuahua

Este caso se suma a otro que recientemente ha sacudido al estado. El pasado 18 de marzo, el cuerpo del pequeño Eitan fue hallado dentro de un costal en el municipio de Ciudad Juárez.

Luego de las investigaciones, los padres del menor, su abuela, su bisabuela y un tío fueron detenidos por su presunta relación con la muerte del pequeño Eitan, de dos años.

La madre dijo durante su audiencia que lo mató porque nunca sitió amor por el pequeño y aclaró que su pareja no tenía conocimiento del maltrato al que sostenía al menor.

Autoridades estatales señalaron que Eitan sufría maltrato y que no recibía los cuidados necesarios de sus padres.

RLO