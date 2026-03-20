Velan a Eitan, niño de hallado muerto dentro de un costal en Chihuahua

El pequeño Eitan Daniel, de un año de edad, fue velado en el domicilio de la abuela paterna, en la colonia Fronteriza, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde fue llevado el ataúd la tarde del viernes.

Un pequeño ataúd metálico blanco fue acomodado en la sala de la casa familiar por el personal de una empresa funeraria local, la cual se ofreció para dar el servicio de manera gratuita, dada la pobreza de la familia, pero también conmovidos por la triste historia de la vida del pequeño.

Mañana será sepultado en el Panteón Jardines del Recuerdo.

Aún no hay denuncias

Hasta el momento, la Fiscalía de Chihuahua no ha consignado a ninguna persona ante un Juez, ni ha dado a conocer la responsabilidad de cada una de las personas detenidas en torno a la muerte del niño, el cual murió de un fuerte golpe en la cabeza.

Siguen detenidos el padre del niño Bryan Adrián, originario de El Paso, Texas, así como la madre llamada Vianey Esmeralda, la abuela del niño de nombre Erika de 44 años, la bisabuela Valeria de 70 años, y el tío Raúl Rosendo, pero ninguno ha sido acusado ni presentado ante un Juez.

Investigan violencia familiar

El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, dijo que el menor era víctima de violencia familiar ya que presentaba lesiones antiguas como hematomas, escoriaciones y marcas de que era atado de un tobillo, señas de abuso sexual y presentaba desnutrición.

Eran en contexto de poca tolerancia a lo normal que hace un niño de un año seis meses, que es llorar cuando tiene hambre, que es pedir atención de sus padres”, indicó.

Autoridades también informaron que el niño presentaba diversas lesiones, así como indicios de maltrato prolongado. Estos datos forman parte de las investigaciones ministeriales en curso.

RLO