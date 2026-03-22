Mamá de Eitan Daniel admite que lo mató porque “nunca sintió amor”

Un juez de Control de Chihuahua impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los padres de Eitan Daniel, niño de 1 año de edad, como presuntos responsables de su muerte.

El juez fijó para el próximo martes 24 de marzo, la audiencia de vinculación a proceso penal.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, formuló imputación en contra de Vianey Esmeralda y Brayan Gabriel, por el delito de homicidio agravado calificado, cometido en perjuicio de su menor hijo en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte hizo del conocimiento de ambos imputados que se les atribuye su probable participación en el delito cometido el pasado 10 de marzo, cuando se localizó el cuerpo del niño de un año medio, en una zona de maleza cerca de la Carretera a Casas Grandes, a la altura de la colonia Kilómetro 27.

Nunca sintió amor por Eitan Daniel

Por JC Ponce

En las primeras declaraciones, la mamá de Eitan Daniel admitió que mató al niño el pasado 10 de marzo en el baño de su domicilio ya que “nunca sintió amor por él”.

Aclaró que su pareja no tiene nada qué ver en el asesinato, ya que el desconocía el maltrato al que era sometido el pequeño.

Contó que trasladó el cuerpo de su hijo en una bolsa de plástico y utilizó dos medios de transporte para llegar hasta el terreno donde fue localizado el cuerpo de Eitan Daniel.

Por si fuera poco, aceptó que no fue la primera vez que intentó atacar al menor, ya que narró que intentó interrumpir el embarazo y que en diversas ocasiones se golpeó el vientre.

Sepultan a niño asesinado en Juárez

Por Salvador Gómez

Con sentimientos encontrados, familiares del niño Eitan Daniel lo despidieron con una ceremonia religiosa en Ciudad Juárez, Chihuahua; caras tristes y lágrimas se vieron en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, donde el sacerdote que ofició la misa ofreció unas palabras a la abuela paterna y tíos del menor, quienes están devastados por la manera en que el pequeño murió.

El menor fue localizado sin vida el pasado 10 de marzo, luego de que su propia madre Vianey Esmeralda presuntamente lo asesinara y abandonara su cuerpo en medio de basura a las afueras de Ciudad Juárez, lejos de su domicilio donde aparentemente le quitó la vida.

Después de la misa de cuerpo presente, familiares y amigos se trasladaron al panteón Jardines del Recuerdo, donde la abuela dirigió unas palabras recordando lo que vivió con su nieto, dando las gracias a los presentes y confiando en que se haga justicia para que él o los responsables paguen por lo que hicieron con su nieto.

Antes de que el pequeño ataúd de Eitan fuera bajado a la fosa para ser sepultado, el silencio removió sentimientos que culminaron con aplausos para despedir a un niño que no tenía la fortaleza para defender por su vida que inició hace un año y medio, y que presuntamente quien le dio la vida se la arrebató de manera violenta.

jcp