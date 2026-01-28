Detienen a mujer en Oaxaca por planear asesinato de su esposo

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a una mujer identificada como E.H.G. por presuntamente planear el homicidio calificado de su esposo, crimen ocurrido en el estado de Chiapas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron el mandamiento judicial en territorio oaxaqueño, derivado de una solicitud de colaboración interinstitucional emitida por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. La imputada es señalada como la presunta autora intelectual del asesinato de J.A.C.G., quien fuera su cónyuge.

Cronología del crimen en Tuxtla Gutiérrez

De acuerdo con el expediente penal de la fiscalía, los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2024. Las investigaciones establecen que E.H.G. planeó el ataque contra su esposo y solicitó a un tercero —con quien mantenía una relación sentimental— que ejecutara el homicidio.

El agresor ingresó al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Las Águilas, en la capital chiapaneca, aprovechando que el hombre se encontraba solo. En el sitio, el ejecutor realizó múltiples disparos de arma de fuego que causaron la muerte de J.A.C.G. de manera inmediata.

Tras el ataque, el responsable sustrajo pertenencias del inmueble, incluyendo una computadora portátil, un teléfono celular, una mochila y dinero en efectivo. El sujeto huyó de la escena a bordo de un taxi con rumbo desconocido.

Evidencia digital y seguimiento

El equipo de investigación de la Fiscalía de Chiapas integró a la carpeta mensajes de texto y grabaciones de audio que datan del 17 de mayo de 2024. Estos registros vinculan a E.H.G. con la planeación del delito meses antes de su ejecución, estableciendo la comunicación directa con la persona que realizó los disparos.

Tras el rastreo técnico, la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales en Oaxaca localizó a la mujer en la región de la Mixteca. El operativo de captura se realizó en la Comandancia Local de Huajuapan de León, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Luego de su detención, la mujer fue certificada por médicos legistas y entregada a las autoridades de Chiapas. Bajo un dispositivo de seguridad, E.H.G. fue trasladada a Tuxtla Gutiérrez para ser puesta a disposición del juez que requiere su comparecencia, quien determinará su situación jurídica y el periodo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Oaxaca subrayó que la detención se efectuó bajo protocolos de uso de técnicas científicas y cooperación entre entidades, conforme a los convenios de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

