La 'Mañanera' de Claudia Sheinbaum cambia de horario

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus redes sociales que la conferencia “Mañanera” de este jueves cambia de horario, sin embargo, seguirá siendo en Palacio Nacional.

“Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional”, detalló la presidenta en sus redes sociales.

Este jueves la rueda de prensa matutina que encabezará la presidenta Sheinbaum iniciará a las 9:00 en lugar de las 7:30 horas en que inicia habitualmente.

Las ocasiones en que Sheinbaum retrasó el inicio de la rueda de prensa ha sido para tener llamadas telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum se reúne con ejecutivos de la industria automotriz

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con directores ejecutivos de la industria automotriz en México.

En un breve mensaje en X, la presidenta de México destacó que la industria automotriz aporta el 4.5 por ciento del producto interno bruto.

Continúan envíos de petróleo a Cuba: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la ayuda humanitaria de México a Cuba continúa, luego de versiones que señalaban una supuesta suspensión en los envíos de petróleo a la Isla. La mandataria subrayó que se trata de decisiones soberanas del Estado mexicano y que el país mantiene una política histórica de solidaridad internacional.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, declaró.

La presidenta precisó que nunca afirmó que se hubieran detenido las partidas de crudo, y aclaró que las decisiones futuras se evaluarán “a partir de las solicitudes” que se presenten.

Sheinbaum explicó que hay dos formas de enviar petróleo a Cuba.

A través de contratos, de los que dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) establece los acuerdos con alguna institución del gobierno de Cuba y determina cuándo se envía el petróleo.

Además de ayuda humanitaria, que es cuando el petróleo se envía a Cuba, como también otros países colaboran con la isla.

JCS