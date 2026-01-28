Policías “arrastran” a mujer en el centro de Oaxaca; autoridades anuncian investigación | VIDEO

Elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, pertenecientes a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), fueron exhibidos en redes sociales tras difundirse un video en el que se observa cómo someten y arrastran a una mujer acusada de cometer una falta administrativa.

Las imágenes muestran a dos policías, un hombre y una mujer, jaloneando y arrastrando a la ciudadana mientras otros tres elementos permanecen a la expectativa y uno más sostiene las pertenencias de la detenida. A pesar de la superioridad numérica y física, la mujer fue esposada y subida a una patrulla.

En el video también se aprecia cómo un pequeño perro, mascota de la mujer, intenta defenderla, mientras un gato que llevaba consigo fue asegurado momentáneamente por las autoridades. La escena se viralizó rápidamente y provocó una ola de críticas hacia los elementos policiales y hacia el presidente municipal Raymundo Chagoya.

Detención en el parque público se vuelve viral

De acuerdo con información oficial, la detención ocurrió entre las 17:00 y 17:30 horas del martes en un parque público ubicado en la intersección de las calles Guadalupe Victoria y Húzares. Vecinos de la zona reportaron que la mujer escandalizaba en la vía pública y mostraba comportamientos agresivos bajo los efectos de drogas.

Las autoridades señalaron que la ciudadana fue puesta a disposición del Juez Calificador por una falta administrativa, pero posteriormente fue liberada debido a que nadie presentó cargos en su contra. Respecto a los animales, se informó que tanto el perro como el gato fueron entregados a la hija de la detenida.

La divulgación del video generó fuertes cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios señalaron el uso desmedido de la fuerza por parte de los policías. También se criticó que, mientras la inseguridad en Oaxaca de Juárez continúa siendo un problema en distintos puntos de la ciudad, los elementos actúan con mayor rigor contra ciudadanos acusados de faltas menores.

Postura del Ayuntamiento de Oaxaca

Ante la polémica, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por las imágenes difundidas y reiteró que no se tolerará ningún acto que vulnere los derechos humanos ni el uso indebido de la fuerza.

La autoridad municipal informó que se abrió una investigación interna para revisar la actuación de los elementos involucrados y determinar responsabilidades conforme a la ley. “Desde el primer momento se ha instruido la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos”, señaló el comunicado oficial.

¿Qué penas podrían enfrentar los policías?

En Oaxaca, un policía que agreda a un ciudadano puede enfrentar penas de hasta seis años de prisión, multas económicas y la pérdida de su cargo, según el Código Penal del Estado. La ley establece sanciones específicas para funcionarios públicos que ejerzan violencia injustificada contra personas en el ejercicio de sus funciones.

El Artículo 208 del Código Penal del Estado de Oaxaca señala que un funcionario público, agente del gobierno o comisionado incurre en delito cuando, en el ejercicio de sus funciones, hace violencia a una persona sin causa legítima, la insulta o la vejá injustamente.